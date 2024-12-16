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Haberler Kimdir MASTERCHEF HASAN KİMDİR? - Hasan Biltekin hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, ne iş yapıyor, evli mi?

MASTERCHEF HASAN KİMDİR? - Hasan Biltekin hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, ne iş yapıyor, evli mi?

MasterChef 2024 sezonunda finale az bir süre kala eski yarışmacılar programa konuk oluyor. 16 Aralık akşamı Hasan Biltekin MasterChef'e konuk oldu. Kaşık alan tabağını yarışmacılara anltan Hasan izleyiciler tarafından da merak konusu oldu. Peki MasterChef Hasan kimdir? Hasan Biltekin hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, ne iş yapıyor, evli mi?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 14:21 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 14:21
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MASTERCHEF HASAN KİMDİR? - Hasan Biltekin hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, ne iş yapıyor, evli mi?

MasterChef Türkiye'nin başarılı yarışmacılarından olan Hasan Biltekin'in hayatı pek çok MasterChef izleyicisi tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef Hasan Biltekin kimdir? Hasan Biltekin hangi yıl yarıştı, kaç yaşında, ne iş yapıyor, evli mi? İşte detaylar...

MASTERCHEF HASAN BİLTEKİN KİMDİR?

Hasan Biltekin, 27 yaşında ve aslen Nevşehirlidir. 184 cm boyunda ve 78 kilogram ağırlığında olan yarışmacı, Liseyi Turizm Otelcilik Okulu'nda tamamladı. Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ÜSET Meslek Yüksek Okulu Mezunudur.

Aşçılık mezunu olan Hasan Biltekin, 2 yıl boyunca üniversitenin takım kaptanlığı görevini yerine getirdi. Yemek sektöründe liseden beri yer almakta, Otel koordinatörlüğü ve Nevşehir belediye spor kulübü mutfak şefliği yapmaktadır.

HASAN BİLTEKİN HANGİ YIL YARIŞTI?

MasterChef 2021 yarışmacısı Hasan Biltekin'in Instagram hesabı "hasanbiltekinnn" kullanıcı adıyla yer alıyor.

Hasan ayrıca MasterChef'in 7. sezon All Star'ında yer aldı. 2023-2024 sezonunda izleyiciler Hasan'ın performansına şahit oldu.

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