Hasan Arat, Türk spor yöneticisi, iş adamı ve eski profesyonel basketbolcudur. İstifa haberlerinin ardından merak konusu olan Arat ile ilgili Hasan Arat kimdir? Hasan Arat kaç yaşında, istifa mı etti? sorguları yapılıyor. İşte detaylar...

HASAN ARAT KİMDİR?

Hasan Arat, 27 Eylül 1959 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Arat, Türk spor yöneticisi, iş adamı ve eski profesyonel basketbolcudur.

İstanbul'un 2020 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunlarına ev sahipliği yapma adaylığının lideriydi. Arat, 1976-1987 yılları arasında Beşiktaş basketbol takımında forma giydi.

Bu süreçte Beşiktaş ile 3 Türkiye Ligi, 2 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Arat, basketbolculuk kariyerinin ardından iş hayatına atıldı.

Arat, 2012 yılından itibaren Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nde (TMOK) çeşitli görevlerde bulunmuştur.

2012-2016 yılları arasında TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği, 2016-2020 yılları arasında TMOK Başkan Vekilliği ve 2020 yılından itibaren TMOK Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.