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Roland Sallai kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Kariyeri....

Futbolseverler transferde gündeme oturan isimlerden birisi olan Roland Sallai hakkında araştırmalar yapıyorlar... Roland Sallai kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte düm detaylar....

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 16:36 Güncelleme Tarihi: 13 Eylül 2024 Cuma 16:42
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Roland Sallai kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Kariyeri....

27 yaşındaki Macar hücumcu Roland Sallai transferin gözde isimlerinden birisi haline geldi. Futbolcunun kariyeri futbolseverler tarafından araştırılıyor... Roland Sallai kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte düm detaylar....

Roland Sallai 22 Mayıs 1997 yılında Macaristan'da dünyaya geldi.

İki ayağını birden kullanabilen oyuncu sağ kanatın yanı sıra sol kanat ve forvet arkası olarak görev yapabiliyor.

Yıldız oyuncunun güncel piyasa değeri 15 milyon Euro.

2018 yılından bu yana Freiburg forması giyen Sallai, bu sezon Alman ekibiyle 2 maça çıktı ve müsabakalarda gol katkısı veremedi.

Freiburg ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde sona erecek oyuncu Futbol kariyerine Diosgyori takımında başladı.

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