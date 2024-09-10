JOEL MATIP KİMDİR? | Joel Matip kaç yaşında, nereli? Hangi takımlarda oynadı? Kariyeri ve futbol hayatı...

JOEL MATIP KİMDİR? | 2016 yaz transfer döneminde Schalke 04'ten Liverpool'a bedelsiz olarak gittiği İngiliz ekibinde 8 yıl forma giyen Kamerunlu oyuncu, Liverpool tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Almanya doğumlu Kamerunlu milli futbolcu Matip'in ara transfer döneminde bonservisi elinde. Peki Joel Matip kaç yaşında, nereli? Hangi takımlarda oynadı? İşte kariyeri ve futbol hayatı...

JOEL MATIP KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Doğum Tarihi: 8 Ağustos 1991

Yaş: 33

Doğum yeri: Almanya

Boy/Kilo: 1.95 / 85

Pozisyon: Stoper

Piyasa Değeri: 8 milyon Euro

JOEL MATIP HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

SCHALKE 04

Oynadığı maç sayısı: 258

Gol sayısı: 23

Asist sayısı: 14

LIVERPOOL

Oynadığı maç sayısı: 201

Gol sayısı: 11

Asist sayısı: 6

JOEL MATIP KARİYERİ VE FUTBOL HAYATI

Joël Matip futbol kariyerine SC Weitmar 45 kulübünde başladı ve 1997 yılında doğduğu şehrin takımı olan VfL Bochum'un altyapı takımına transfer oldu. Birkaç mevkide denenen Matip orta saha mevkiinde başarılı oldu ve 2000 yılının Temmuz ayında Gelsenkirchen ekibi Schalke 04 takımına transfer oldu. 9 yıl sonra A takıma yükseldi ve Matip 7 Kasım 2009 yılında ilk Bundesliga maçına Bayern Münih karşısında çıktı ve akabinde maçın adamı seçildi. 2 Mart 2010'da Joel Matip ile Schalke 04 ekibi 3+1.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Matip ilk defa 2009 yılında Afrika Uluslar Kupası için millî takıma çağrıldı ancak kupada hiç forma şansı bulamadı. 2010 FIFA Dünya Kupası'nda kadroya davet edilen Matip Japonya ile yapılan ve 1-0 kaybedilen maçta forma giydi 63. dakikada oyundan alındı. 2014 FIFA Dünya Kupası'nda da görev alan oyuncu, gruptaki son maçta Brezilya'ya 4-1 yenilen Kamerun'un turnuvadaki tek golünü attı.