JOAO MARIO KİMDİR? | Joao Mario nereli, kaç yaşında? Kariyeri ve futbol hayatı

JOAO MARIO KİMDİR? | Beşiktaş bu sezon 8. transferine Joao Mario ile imza attı. Portekiz futbolunun önemli isimlerinden olan Joao Mario, çok

yönlü özelliğiyle gündeme oturdu. Hem orta saha hem de kanatlarda sergilediği başarılı performanslarıyla tanınan ünlü futbolcu hakkında arama motorlarında sorgulanan 'Joao Mario kimdir, nereli, kaç yaşında?' sorularının cevabı haberimizde...

JOAO MARİO KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Orta saha pozisyonunda oynayan Angola asıllı Portekizli milli futbolcu Joao Mario, 19 Ocak 1993'te doğdu. 31 yaşındaki Mario, futbol kariyerine Porto altyapısında başlayıp daha sonra Sporting altyapısına katıldı ve 2011'de profesyonel oldu. Sporting B takımında forma giydikten sonra, Ocak 2014'te yarım sezonluğuna Vitória Setúbal'a kiralandı. Sezon sonunda takıma geri döndü ve 2015 Portekiz Kupası ve 2016 Portekiz Süper Kupası'nı kazandı. Ağustos 2016'da 44,5 milyon Avro bonservis ücreti karşılığında Inter'e transfer oldu. João Mário, Ocak 2018'te Premier League ekiplerinden West Ham United'a kiralandı, sonraki sezonlarda sırasıyla Lokomotiv Moskova ve Sporting'e kiralandı. Sporting ile 2020-21 sezonunda Primeira Liga şampiyonluğu yaşadı. 2021'de serbest oyuncu olarak Benfica'ya katıldı. João Mário, Benfica ile 2022-23 Primeira Liga şampiyonu oldu ve 2024 Portekiz Süper Kupası'nı kazandı.

Uluslararası düzeyde Portekiz'i temsil eden João Mário, ilk kez 2014'te millî takıma çağrıldı ve 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nı kazanan takımda yer aldı. Ayrıca 2018 ve 2022 FIFA Dünya Kupası'nda ülkesini temsil etti.

JOAO MARİO KARİYERİ VE FUTBOL HAYATI

Sporting CP

2011-2012

Profesyonel kariyerine Sporting'de başlayan Mário ilk sezonunda sadece 1 maçta forma giydi. UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında Lazio'ya karşı oyuna sonradan girerek 14 dakika oynamıştır. Bu süreçte gol atma veya asist yapma başarısı gösteremedi.

2014-2015

Sezon başı tecrübelenmiş bir şekilde yuvasına geri dönen futbolcu A takımda ile 30'u lig olmak üzere toplamda 45 maça çıktı. Bu maçlarda 7 gol atıp 5 asist yapan Mário kariyerinin ilk UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarına sa bu sezon çıktı. Sporting-Schalke 04 Şampiyonlar Ligi maçında ilk defa ulusal bir kupada asist yaptı.

2015-16

2015-16 sezonunda Spor forması ile 45 maça çıktı ve böylece son iki sezonda da 40 maç barajını aşmış oldu. Bu maçlarda 7 gol atıp 12 asist yapan Mário kariyerinin ilk uluslararası kupa golünü de Bayer 04 Leverkusen karşısında attı. Toplamda 3.568 dakika sahada olan futbolcu profesyonel kariyerinde ilk defa kırmızı kart gördü.

Sporting B

2012-2013

A takımda fazla forma şansı bulamayan Mário 2012-13 sezonunda B takımı'nda ile maçlara çıktı. B takımda çıktığı 31 Portekiz 2. Ligi maçında 1 gol, 11 asistlik bir performans sergiledi. Ayrıca A takımda ligde 1 maçta 12 dakika forma giydi. Toplamda 2616 dakika oynayıp 7 tane de sarı kart gördü.

2013-2014

2013-14 sezonuna da B takımı ile birlikte başlayan Mário 13 maça çıkıp 1 gol attı. Sezonun devre arasında tecrübe kazanması adına Portekiz 1. Ligi takımlarında Vitoria Setubal'e kiralandı.

Vitoria Setubal

2013-14 ara transfer döneminde bedelsiz olarak Sporting Lizbon'dan kiralandı. 1. Lig'de 15 maçta 6 asist yaptı. Ayrıca Portekiz Kupası'nda 1 maç görev aldı.

FC Inter

27 Ağustos 2016'da João Mário, 40 milyon avro artı 5 milyon avro bonus karşılığında Inter Milan ile sözleşme imzaladı. Serie A'daki ilk maçına 11 Eylül'de Pescara'ya karşı 2-1 kazanılan maçta 90 dakikanın tamamını oynayarak çıktı ve takım için attığı ilk gol, 16 Ekim'de Cagliari'ye karşı aynı skorla alınan ve yenildikleri maçta attı.

Yeni teknik direktör Luciano Spalletti yönetiminde João Mário, oynama süresinin azlığı nedeniyle giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradı. 25 Ocak 2018'de Premier League takımı West Ham United ile kiralık sözleşme imzaladı - sözleşme 1,5 milyon avroluk bir kiralama ücreti ve kulübün oyuncuyu yaklaşık 40 milyon avroluk bir bedel karşılığında satın alma opsiyonunu içeriyordu. İki gün sonra, FA Cup'ın dördüncü turunda Wigan Wigan Athletic'e deplasmanda 2-0 yenildikleri maçta devre arasında Pablo Zabaleta'nın yerine ilk maçına çıktı.

João Mário, 31 Mart 2018'de West Ham formasıyla ilk golünü attı ve ev sahibi takımın Southampton'ı 3-0 yenmesine yardımcı oldu. 2. yarı sezon boyunca 14 maçta oynadı, iki gol attı ve performansı ile övgü aldı.

João Mário, 27 Ağustos 2019'da Rus kulübü Lokomotiv Moskova'ya kiralandı. 6 Ekim 2020'de yine kiralık olarak Sporting'e geri döndü. İkinci yarının ilk golünü 27 Aralık'ta, B-SAD'ye karşı deplasmanda 2-1 kazanılan maçta penaltıdan attı. Sezon sonuna kadar bir başka katkıda bulundu (28 maçtan itibaren), takımının 19 yıl sonra ilk kez lig şampiyonu olmasında katkı verdi.

12 Temmuz 2021'de Inter, João Mário'nun sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla erken feshetme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Benfica

João Mário, 13 Temmuz 2021'de beş yıllık bir anlaşmayla Benfica'ya transfer oldu. İlk gölünü 10 Ağustos'ta UEFA Şampiyonlar Liginde Spartak Moskova'yı 2-0 yendikleri maçta attı

Bu turnuvanın bir sonraki maçlarında João Mário, grup aşamasında dört gol daha attı; bunlara 14 Eylül 2022'de Juventus'a karşı deplasmanda 2-1'lik galibiyette ilk yarı penaltısı ve 2 Kasım'da Maccabi Haifa'da 6-1'lik galibiyetin 92. dakikasında attığı ve takımını deplasman gol farkıyla grup şampiyonu yapan altıncı gol de dahildi. Şampiyonlar için ligde kariyerinin en iyi 17 golünü ekledi.

João Mário, 29 Kasım 2023 tarihinde eski takımı Inter Milan ile Benfica'nın 3-3 beraber kaldığı maçta kariyerinde ilk kez Hat trick yaptı. Benfica formasıyla bu başarıya ulaşan ilk oyuncu oldu.

Beşiktaş (Kiralık)

João Mário, 3 Eylül 2024 tarihinde Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş ile transfer görüşmeleri yapmaya başladı ve İstanbul'a geldi. Beşiktaş 2. Başkanı Hüseyin Yücel yaptığı açıklamada; "En son João Mário'yu indirdik orta saha ve kanat olarak. Tüm taraftarımızın içi rahat olsun. Tüm transferler, Giovanni hocamızın bir veya ikinci tercihi oldu. İlk tercihimiz Angelo'ydu ama onu alamadık. Araplar devreye girdi ve 25 milyon euro'ya aldılar. Hızlı bir toplantı yaptık. Giovanni Hocamız Mario'yu istediğini söyledi. O yüzden Mario'yu indirdik. Taraftarımız müsterih olsun. H(ocamızın istemediği, panik transferine imza atmadık. Zaten bunu ilk geldiğimizden bu yana söylüyorduk." dedi.