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MASTERCHEF MURATCAN KİMDİR? | Muratcan Sural aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MasterChef yeni sezon ana kadro yarışmacıları merak ediliyor. Zaman zaman takım arkadaşlarıyla polemiğe giren yarışmacılar izleyicilerin dikkatini çekiyor. Gastronomi alanında yüksek lisans yapmış olan Muratcan Sural da araştırılmaya başladı. Peki, Muratcan Sural aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? MasterChef Muratcan kimdir? Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Ağustos 2024 Pazartesi 19:12
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MASTERCHEF MURATCAN KİMDİR? | Muratcan Sural aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor?

MasterChef yarışmacıları izleyiciler tarafından araştırılıyor. Muratcan, yarışmanın ikinci turu olan 3'lü düelloda da rakiplerinden daha iyi tabak hazırlayarak ana kadroya kalmak için mücadele verilen tura geçmişti. Bu turda da başarı elde ederek yarışmanın 13. yarışmacısı olmuştu. MasterChef Muratcan kimdir? Muratcan Sural aslen nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? sorularının yanıtları merak edilirken detayları sizler için derledik.

MASTERCHEF MURATCAN SURAL KİMDİR?

Aslen Karslı olan Muratcan İlk, orta ve lise öğreniminin ardından Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümünden mezun oldu. Akademik olarak devam etmek isteyen Sural, daha sonra yine Gastronomi alanında yüksek lisans yaptı. Muratcan Sural, 2016'dan beri aktif olarak aşçılık yapmakta, yaklaşık 4 yıldır yatta ve holdingde kişisel şeflik yapmaktadır.

Yarışmada hazırladığı midyeli aslan balığı tabağı ve kullandığı yenilebilir üç boyutlu kılçığı ile oldukça takdir topladı. İlk turda İstila adlı tabağına Somer Sivrioğlu'ndan evet, Mehmet Yalçınkaya'dan evet, Danilo Zanna'dan evet oyu aldı.

Muratcan, yarışmanın ikinci turu olan 3'lü düelloda da rakiplerinden daha iyi tabak hazırlayarak ana kadroya kalmak için mücadele verilen tura geçti. Bu turda da başarı elde etti ve yarışmanın 13. yarışmacısı oldu.

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