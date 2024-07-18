Haberler Kimdir TFF yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? | İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında, aslen nereli?

TFF yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? | İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında, aslen nereli?

TFF yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu oldu. 18 Temmuz 2024 tarihinde Ankara'da toplanan kurul sonrası başkanlık sçeimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu mevcut başkanı Mehmet Büyükekşi 16 Haziran 2022 yılından itibaren iki dönemdir başkanlık görevini yürütüyordu. Peki, TFF yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında, aslen nereli? Detaylar haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 18:42 Güncelleme Tarihi: 18 Temmuz 2024 Perşembe 18:43
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TFF yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? | İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında, aslen nereli?

TFF Olağan Mali ve Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 18 Temmuz 2024'te Ankara'da gerçekleştirildi. Mehmet Büyükekşi ve İbrahim Hacıosmanoğlu için oy verme işlemleri saat 17.00'da başladı. Oy sayımı sona erdikten sonra sonuçlar açıklandı. TFF'de başkanlığa İbrahim Hacıosmanoğlu geldi. TFF yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu kimdir? İbrahim Hacıosmanoğlu kaç yaşında, aslen nereli? sorularının yanıtları merak edilirken bilmeniz gerekenleri sizler için derledik.

TFF YENİ BAŞKANI İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KİMDİR?

İbrahim Hacıosmanoğlu 1966 yılında Trabzon'un Of ilçesinin Hayrat beldesi'nde doğdu. Uzun yıllar ticaret ile uğraştı. 2005-2007 yılları arası Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu.

2008'de dönemin Trabzonspor Başkanı Nuri Albayrak'ın istifa edip seçim kararı alması üzerine seçimlerde aday oldu, fakat diğer başkan adayı Sadri Şener seçimleri kazandı ve seçilemedi.

27 Şubat 2012 tarihinde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu, fakat seçilemedi. 26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi. 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimleri kaybederek, görevini Muharrem Usta'ya devretti.

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