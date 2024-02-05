Haberler Kimdir GHEORGHE HAGI KİMDİR? | Galatasaray'ın efsane 10 numarası Gheorghe Hagi kimdir? Hagi hayatı ve kariyeri

GHEORGHE HAGI KİMDİR? | Galatasaray'ın efsane 10 numarası Gheorghe Hagi kimdir? Hagi hayatı ve kariyeri

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi'nin yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Galatasaray ile 4 Türkiye Şampiyonluğu, 1 UEFA Kupası, 1 UEFA Süper Kupası ve 2 Türkiye Kupası kazanan Hagi, oynadığı dönemde Karpatların Maradonası olarak anılıyordu. Peki, Gheorghe Hagi kimdir? Hangi takımlarda oynadı? Başarıları neler? İşte Hagi'nin yaşamı ve kariyeri...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 13:30 Güncelleme Tarihi: 05 Şubat 2024 Pazartesi 13:40
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GHEORGHE HAGI KİMDİR? | Galatasaray'ın efsane 10 numarası Gheorghe Hagi kimdir? Hagi hayatı ve kariyeri

GHEORGHE HAGI KİMDİR? - Romanya topraklarında yetişmiş en yetenekli futbolculardan biri olan Galatasaray'ın efsane ismi Hagi'nin hayatı merak konusu oldu. Saha içerisinde pasları, şutları, çalımları ve lider özellikleri ile efsane haline gelen Rumen isim Galatasaray ile kazandığı başarılarla Türkiye'de oynamış en yetenekli isimler arasında gösterilmektedir. Karpatların Maradonası olarak anılan Hagi ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

GHEORGHE HAGI KİMDİR?

Gheorghe Hagi, 5 Şubat 1965 yılında Sacele, Romanya'da dünyaya gelmiştir. 172 cm boyunda olan Hagi, küçük yaşından itibaren yeteneği ile göz dolduran bir yıldızdı. Aktif yaşamına Teknik Direktör ve kulüp sahibi olarak devam eden Hagi, 125 kez Romanya Milli Takımı'nda forma giymiştir ve 35 gol atmıştır. 1982-1983 yılında Farul Constanta'da futbola başlayan Hagi, Sportul, Steau Bükreş, Real Madrid, Brescia, Barcelona ve Galatasaray'da oynamıştır. Galatasaray ile 4 yıl üst üste şampiyonluk, UEFA Kupası, UEFA Süper Kupası, 2 kez Türkiye Kupası ve 2 kez gol krallığı yaşamıştır. Karpatların Maradonası olarak adlandırılan Hagi, 2001 yılında futbol kariyerini noktalamıştır. Kulüp kariyerinde 427 maça çıkan Hagi, 136 gol 80 asist ile oynamıştır. Hagi'nin oğlu Ianis Hagi de babası gibi 10 numara pozisyonunda oynamaktadır. Hagi şuan 59 yaşındadır.

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