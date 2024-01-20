Haberler Kimdir SURVIVOR Yağmur Banda kimdir? | Survivor yedek oyuncu Yağmur Banda kaç yaşında, nereli? - YAĞMUR BANDA HAYATI

SURVIVOR Yağmur Banda kimdir? | Survivor yedek oyuncu Yağmur Banda kaç yaşında, nereli? - YAĞMUR BANDA HAYATI

Survivor yedek oyuncusu Yağmur Banda merak konusu oldu. Survivor'ın 20 Ocak Cumartesi günü yayınlanan bölümünde yarışmaya yedeklerden dahil olan Yağmur Banda izleyiciler tarafından dikkat çekti. Yağmur Banda kimdir? Yağmur Banda kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtları ve bilmeniz gereken detayları sizler için derledik.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2024 Pazar 00:10
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SURVIVOR Yağmur Banda kimdir? | Survivor yedek oyuncu Yağmur Banda kaç yaşında, nereli? - YAĞMUR BANDA HAYATI

Survivor'ın yeni yarışmacısı Yağmur Banda yedeklerden yarışaya dahil oldu. Yağmur Banda daha önce 2018-2022 sezonunda Survivor Gönüllüler takımında yer almıştı. Peki, Survivor yedek oyuncu Yağmur Banda kaç yaşında, nereli? Yağmur Banda kimdir? Detaylar haberimizde...

YAĞMUR BANDA KİMDİR?

Yağmur Banda, 11 Ekim 1998 tarihinde dünyaya geldi. Tekvando Türkiye şampiyonluğu bulunan Yağmur, aslen İzmirli.

2018-2022 sezonunun Survivor Gönüller takımı yarışmacılarından biri olan Yağmur Banda'nın tekvando da Türkiye Şampiyonluğunun yanı sıra birçok defa 2.lik ve 3.lük dereceleri var. 1998 doğumlu Yağmur Banda Tekvando sporuna 2006 yılında başlamış ve 11 yıl boyunca bu sporu devam ettirmiştir.

Yağmur Banda'nın 2012 yılında 55 kiloda kazandığı Tekvando Türkiye şampiyonluğu bulunmaktadır.

2022 Survivor'dan sonra Doya Doya Moda yarışmasına katılmıştır. Programda kısa bir süre yarışmıştır.

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