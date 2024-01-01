Haberler Kimdir SURVİVOR KARDENİZ KİMDİR? Survivor Karadeniz Kılıç kaç yaşında, ne iş yapıyor?

SURVİVOR KARDENİZ KİMDİR? Survivor Karadeniz Kılıç kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Survivor'ın yedek kadrosunda yer alan Kardeniz Kılıç yayınlanan son bölümde kendisini tanıttı. Şimdi yarışmanın takipçileri internette "Survivor Kardeniz kimdir? Survivor Kardeniz Kılıç kaç yaşında?" sorularına yanıt arıyor.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 22:51 Güncelleme Tarihi: 01 Ocak 2024 Pazartesi 23:21
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SURVİVOR KARDENİZ KİMDİR? Survivor Karadeniz Kılıç kaç yaşında, ne iş yapıyor?

Survivor'un yeni sezonda ana kadroya dahil olmak için birçok yedek isim mücadele verecek.

Konseyde programın yapımcısı Acun Ilıcalı, ana kadroya dahil olmak için yarışmacıların SMS oylamasına çıkacağını açıkladı.

Survivor'ın yedek kadrosunda yer alan Kardeniz Kılıç yayınlanan son bölümde kendisini tanıttı. Şimdi yarışmanın takipçileri internette "Survivor Karadeniz kimdir? Survivor Kardeniz Kılıç kaç yaşında?" sorularına yanıt arıyor.

Peki Survivor Kardeniz kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, detaylar...

SURVİVOR KARDENİZ KILIÇ KİMDİR?

Survivor'ın yedek kadrosunda yer alan Kardeniz Kılıç aslen İzmirli.

İnfluencer ve modellik yapan Kardeniz, 9 Ocak 1999 yılında İzmir'de dünyaya gelen Kılıç, aslen Muş'lu olup İstanbul'da yaşamaktadır.

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ismin Instagram'da 451 bin takipçisi bulunuyor.

Kardeniz Kılıç, 1.76 boyunda ve 60 kilo.

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