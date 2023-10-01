Haberler Kimdir MASTERCHEF ESRA KİMDİR? | Masterchef Esra Tokelli nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF ESRA KİMDİR? | Masterchef Esra Tokelli nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

Ekranların en sevilen yarışma programı Masterchef, 2023 sezonuna başlıyor. Birbirinden sürpriz isimlerin yarışmacı kadrosunda yer aldığı programda, Somer Sivrioğlu, Mehmet Yalçınkaya ve Danilo Zanna jüri koltuğunda oturmaya devam ediyor. Yarışmacılardan Esra Tokelli de en çok araştırılan isimler arasında yerini aldı. Peki Masterchef Esra Tokelli kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 21:31 Güncelleme Tarihi: 01 Ekim 2023 Pazar 22:01
MASTERCHEF ESRA KİMDİR? | Masterchef Esra Tokelli nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF ESRA KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Esra Tokelli, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Esra Tokelli kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF ESRA TOKELLİ NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

MasterChef 2020'de yarışan Esra Tokelli, yeni sezon All Star kadrosunda yer alacak. 43 yaşında olan yarışmacının 26 yaşında bir oğlu bulunuyor. Başarılı isim daha önce Seda Sayan'ın sunduğu Yemekteyiz yarışmasında da yarışmış ve birinci olmuştu. Esra Tokelli son zamanlarda Instagram hesabında yaptığı yemekleri ve tarifini paylaşarak takipçilerine hünerlerini sergiliyor.

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