Haberler Kimdir HAZAL SUBAŞI KİMDİR? | Dilek Taşı'nın Figen'i Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli, evli mi, boyu kaç?

HAZAL SUBAŞI KİMDİR? | Dilek Taşı'nın Figen'i Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli, evli mi, boyu kaç?

Kanal D ekranlarının yeni sezon dizisi Dilek Taşı'nın başrol oyuncularından Hazal Subaşı'nın gerçek hayatı, magazinseverler tarafından merak ediliyor. Dizide can verdiği Figen Kutlu karakteriyle oyunculuğunu konuşturan ünlü isim hakkında arama motorlarında 'Hazal Subaşı kimdir? Dilek Taşı'nın Figen'i Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli, evli mi, boyu kaç?' sorularının cevabı araştırılıyor. Detaylar ve tüm merak edilenler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 10:32 Güncelleme Tarihi: 07 Eylül 2023 Perşembe 10:51
HAZAL SUBAŞI KİMDİR? | Dilek Taşı'nın Figen'i Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli, evli mi, boyu kaç?

HAZAL SUBAŞI KİMDİR? | Kanal D'nin sevilen dizileri arasında ilk sıralara oturan ve 80leri konu edinen Dilek Taşı dizisinin oyuncuları, arama motorlarında en çok sorgulanan ünlüler arasında yerini aldı. Dizide Figen Kutlu rolünü canlandıran Hazal Subaşı'nın hayatı merak edilirken 'Hazal Subaşı kimdir? Dilek Taşı'nın Figen'i Hazal Subaşı kaç yaşında, nereli, evli mi, boyu kaç?' sorularının cevabını sizler için derledik. İşte detaylar...

HAZAL SUBAŞI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

2 Şubat 1986 tarihinde İstanbul'da doğan Hazal Subaşı, 37 yaşındadır. Oyunculuk kariyerine modellikle başlamış ve daha sonra televizyon dizilerinde önemli roller üstlenmiştir. Hazal Subaşı, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde moda ve tekstil eğitimi aldıktan sonra modellik kariyerine adım atmıştır. 2006 yılında Elite Model Look Türkiye yarışmasını kazanarak modellik kariyerindeki adımlarını daha da sağlam atmıştır.

Oyunculuk kariyerine ise 2011 yılında "Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi" dizisiyle başlamıştır. Ardından çeşitli televizyon dizilerinde ve filmlerde rol almıştır. 2013-2014 yıllarında "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki "Mahidevran Sultan" karakteriyle büyük dikkat çekmiş ve bu rolle tanınmıştır. Hazal Subaşı, kariyeri boyunca birçok projede yer almış ve oyunculuk performansıyla izleyicilerin beğenisini kazanmıştır. Modellik ve oyunculuk alanındaki çalışmalarıyla Türk medya ve eğlence sektöründe tanınan bir isimdir.

HAZAL SUBAŞI EVLİ Mİ, BOYU KAÇ?

Hazal Subaşı, 1.66 metre boyunda ve 52 kilodur. Bekar olan güzel oyuncu, bir zamanlar köprücük kemiğine yaptırdığı dövme ile gündeme geldi. Dövmede Fransızca, "Doğru kararlar ver, mutlu yaşa" yazıyor.

DİĞER
Şarkıcı Ceylan kesenin ağzını açtı! Milyonluk aracıyla dikkat çekti!
MİT'ten terör örgütüne üst düzey darbe: Rojna kod adlı Zülfiye Binbir etkisiz hale getirildi
G.Saray'ın yıldızına çifte talip!
Cimbom'dan Paris çıkarması!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Aybüke Pusat kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi, burcu, boyu ve kilosu...
Salih Bademci kimdir, nereli, kaç yaşında?
YÖKDİL SONUÇ SORGULAMA EKRANI 2023 | YÖKDİL/2 ÖSYM sonuç sorgula
YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI 2023! - YÖKDİL sonuçları açıklandı
BİM AKTÜEL ÜRÜNLER 8 EYLÜL CUMA 2023 | Dolap içi düzenleyiciler, çeyizlikler...
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Emre Mor'da flaş gelişme! Kiralamak istiyorlar Emre Mor'da flaş gelişme! Kiralamak istiyorlar 10:19
Cimbom'dan Paris çıkarması! Cimbom'dan Paris çıkarması! 10:02
Alcaraz yarı finale yükseldi! Alcaraz yarı finale yükseldi! 10:01
G.Saray'ın yıldızına çifte talip! G.Saray'ın yıldızına çifte talip! 09:52
A Milli Takım liderliğini sürdürmek istiyor! A Milli Takım liderliğini sürdürmek istiyor! 09:30
F.Bahçe ile görüşmeler tıkandı! İşte nedeni F.Bahçe ile görüşmeler tıkandı! İşte nedeni 09:28
Daha Eski
Deniz Türüç için Süper Lig devi harekete geçti! Deniz Türüç için Süper Lig devi harekete geçti! 09:18
Trabzonspor yeni transferine kavuştu! Trabzonspor yeni transferine kavuştu! 03:46
Trabzonspor yeni transferine kavuştu! Trabzonspor yeni transferine kavuştu! 01:23
F.Bahçe'ye Fransız duvar! Teklif iletildi F.Bahçe'ye Fransız duvar! Teklif iletildi 00:35
Ballon d'Or adayları belli oldu! Ballon d'Or adayları belli oldu! 23:54
Livakovic'e büyük onur! Dev ödüle aday gösterildi Livakovic'e büyük onur! Dev ödüle aday gösterildi 23:54