Davinson Sanchez kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Davinson Sanchez'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Davinson Sanchez kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

DAVINSON SANCHEZ KİMDİR?

Davinson Sanchez, 12 Haizran 1996 yılında Caloto, Kolombiya'da dünyaya gelmiştir. 187 cm boyundaki Davinson Sanchez, stoper olarak görev yapmaktadır. 54 kez milli formayı giymiştir. 15 milyon euro piyasa değeri bulunan Davinson Sanchez, Erik Vásquez ile kardeştir. CD America, Nacional, Ajax ve Tottenham formaları giymiştir. 297 maça çıkan futbolcu, 13 gol 3 asist üretmiştir.