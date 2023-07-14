Roberto Pereyra kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Roberto Pereyra'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Roberto Pereyra kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ROBERTO PEREYRA KİMDİR?

Roberto Pereyra, 7 Ocak 1991 yılında Arjantin'de dünyaya gelmiştir. 182 cm boyudaki Roberto Pereyra, orta sahada görev almaktadır. Son olarak Udinese forması giyen Roberto Pereyra şuan kulüpsüzdür. Cadetes, River Plate, Udinese, Juventus, Watford gibi ekiplerde oynamıştır. 429 maçta 47 gol 53 asist kaydetmiştir. 6 Mişyon euro piyasa değeri bulunmaktadır.