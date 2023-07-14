Haberler Kimdir Roberto Pereyra kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Roberto Pereyra kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Arjantinli futbolcu Roberto Pereyra'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Roberto Pereyra ile ilgili araştırma yapanlar, Roberto Pereyra kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Roberto Pereyra kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 12:30 Güncelleme Tarihi: 14 Temmuz 2023 Cuma 12:50
Roberto Pereyra kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Roberto Pereyra'nın yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, yıldız futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Roberto Pereyra kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

ROBERTO PEREYRA KİMDİR?

Roberto Pereyra, 7 Ocak 1991 yılında Arjantin'de dünyaya gelmiştir. 182 cm boyudaki Roberto Pereyra, orta sahada görev almaktadır. Son olarak Udinese forması giyen Roberto Pereyra şuan kulüpsüzdür. Cadetes, River Plate, Udinese, Juventus, Watford gibi ekiplerde oynamıştır. 429 maçta 47 gol 53 asist kaydetmiştir. 6 Mişyon euro piyasa değeri bulunmaktadır.

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