Haberler Kimdir TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR? | Sen Türkülerini Söyle Turgay Başyayla nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? Evli mi?

TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR? | Sen Türkülerini Söyle Turgay Başyayla nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? Evli mi?

Ünlü şarkıcı ve oyuncu Turgay Başyayla, TRT1'in yeni şarkı yarışması Sen Türkülerini Söyle'de jüri koltuğunda oturuyor. Televizyon ekranlarında yeniden boy göstermesiyle sevilen ismin hayatı merak konusu oldu. Peki Turgay Başyayla kimdir? Sen Türkülerini Söyle Turgay Başyayla nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? Merak edilenler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 12 Temmuz 2023 Çarşamba 12:00
TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR? | Sen Türkülerini Söyle Turgay Başyayla nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? Evli mi?

TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR? | TRT 1'in yeni yarışma programı Sen Türkülerini Söyle, jüri kadrosuyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sanat dünyasının en eğitimli ve başarılı isimlerini bir araya getiren Sen Türkülerini Söyle'nin en merak edilen isimlerinden birisi de Turgay Başyayla oldu. Peki Turgay Başyayla kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne? İşte detaylar...

TURGAY BAŞYAYLA KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

1976 yılında Zonguldak şehrinde doğan Turgay Başyayla aslen Çankırılıdır. İlköğretim ve Ortaokul eğitimini Çankırı'da tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a gelen Turgay Başyayla, Doğu Akdeniz Üniversitesi Uluslar arası İlişkiler bölümü'nü başarılı bir şekilde bitirmiştir.

Turgay Başyayla'nın ilk albümü 200 yılında çıkmıştır. İlk albümü Nazlıcan adını taşıyan Turgay Başyayla Türkiye'de pek çok konsere imza attı. Turgay, Nazlıcan isimli albümüyle herkes tarafından tanındı. Şarkıcılığın yanı sıra halk oyunları konusunda da eğitim alan Turgay Başyayla Türkiye Büyük Millet Meclisi içerisinde halk konseri gerçekleştirmiştir. Bunu geçekleştiren ilk sanatçı olan Turgay Başyayla bir de Şizofren Aşk adını taşıyan filmde oyuncu olarak rol almıştır.

2005 yılında "Otel İstanbul" adlı filmde rol alan ünlü şarkıcı daha sonra "Anne ya da Leyla" adını taşıyan bir filmde oynamıştır. Aynı yıl temmuz ayında "Anne Yada Leyla" isimli sinema filmiyle devam etti. 2006 yılında bir dönem filmi olan Harput Fatihi "Belek Gazi" filminde Belek Gazi'yi canlandıran Turgay Başyayla Arslan Kaçar'dan sinema ve oyunculuk dersleri aldı.

2008 yılında Kral Tv Müzik ödüllerinde yılın en iyi Türk Halk Müziği sanatçısı ödülünü alan Turgay Başyayla, 2009 yılında televizyonculuk hayatına TRT – İNT 'de "Sıla Türküleri" programı ile başladı. Sevilen sanatçı daha sonra, 2008 – 2009 yıllarında "Türkü Şiir Türkiye" ve 2015 yılında başladığı ve halen devam eden "Lezzet Yolculuğu" programlarını yapmıştır.

TURGAY BAŞYAYLA EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Turgay Başyayla 2008 yılında Burcu Başyayla hayatını birleştirdi. Başyayla çiftinin, Ali Azem, Ömer Adin ve Mustafa Aren adında 3 oğlu vardır.

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