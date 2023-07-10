Haberler Kimdir Dusan Tadic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Dusan Tadic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Sırbistanlı futbolcu Dusan Tadic yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Dusan Tadic ile ilgili araştırma yapanlar, Dusan Tadic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Dusan Tadic kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 13:50 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 14:00
Dusan Tadic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Dusan Tadic'in yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Sırbistanlı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Dusan Tadic kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

DUSAN TADIC KİMDİR?

Dusan Tadic, 20 Kasım 1988 yılında Sırbistan'da dünyaya gelmiştir. 181 cm boyundaki Tadic, sol kanat olarak görev yapmaktadır. 98 kez milli formayı giyen yıldız isim 21 gol kaydetti. Ajax forması giyen Tadic, 6 milyon euro piyasa değerine sahiptir. Vojvodina'da futbola başlayan Tadic, Groningen, Twente, Southampton ve Ajax'ta oynadı. 660 kez sahaya çıkan Tadic, 202 gol 232 asist üretmiştir.

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