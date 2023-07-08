Haberler Kimdir Sebastian Szymanski kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Sebastian Szymanski kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski'nin yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Arama motorlarında Sebastian Szymanski ile ilgili araştırma yapanlar, Sebastian Szymanski kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? Kaç golü var? Kaç asisti var? gibi ifadelerle oyuncu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Sebastian Szymanski kimdir? Kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 15:10
Sebastian Szymanski kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Sebastian Szymanski'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Polonyalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Sebastian Szymanski kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

SEBASTIAN SZYMANSKI KİMDİR?

Sebastian Szymanski, 10 Mayıs 1999 yılında Polonya'da dünyaya gelmiştir. 174 cm boyundaki Sebastian Szymanski, on numara pozisyonunda oynamaktadır. 24 kez milli forma giymiştir. Dinamo Moskova forması giymektedir. Sol ayaklıdır. Legia Varşova, Dinamo Moskova, Feyenoord gibi ekiplerde forma giymiştir. Bu sezon 40 maça çıkan Sebastian Szymanski, 10 gol 7 asist üretmiştir.

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