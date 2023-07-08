Sebastian Szymanski kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Sebastian Szymanski'nin yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Polonyalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Sebastian Szymanski kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

SEBASTIAN SZYMANSKI KİMDİR?

Sebastian Szymanski, 10 Mayıs 1999 yılında Polonya'da dünyaya gelmiştir. 174 cm boyundaki Sebastian Szymanski, on numara pozisyonunda oynamaktadır. 24 kez milli forma giymiştir. Dinamo Moskova forması giymektedir. Sol ayaklıdır. Legia Varşova, Dinamo Moskova, Feyenoord gibi ekiplerde forma giymiştir. Bu sezon 40 maça çıkan Sebastian Szymanski, 10 gol 7 asist üretmiştir.