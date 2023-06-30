Mirlind Daku kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor? | Biyografisi ve kariyeri...

Adı sık sık ülkemizde ve dünya futbolunda transfer ile anılan isimlerden biri olan Mirlind Daku'nun yaşamı ve kariyeri araştırılıyor. Futbolseverler, Kosovalı futbolcu ile ilgili tüm detayları araştırıyor. Peki, Mirlind Daku kimdir? Kaç yaşında? Hangi pozisyonda oynuyor?

MİRLİND DAKU KİMDİR?

Mirlind Daku, 1 Ocak 1998 yılında dünyaya gelmiştir. Kosovalı futbolcu 192 cm boyunda ve santrafor olarak görev yapmaktadır. Kosova Milli Takımı'nda 5 kez forma giymiştir. Bu sezon 37 maça çıkan Mirlind Daku, 22 gol 2 asist üretmiştir. NK Osijek takımında forma giymektedir.