MASTERCHEF DUYGU KİMDİR? | Masterchef Duygu Acarsoy nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?

MASTERCHEF DUYGU KİMDİR? | En sevilen yarışma programları arasında yer alan Masterchef, yeni sezona en lezzetli yemeklerle giriş yapmaya hazırlanıyor. MasterChef 2023'te jüri koltuğunda aynı isimler yer alırken yarışmacılardan Duygu Acarsoy, arama motorlarında en çok sorgulanan isimler arasında yer aldı. Peki Masterchef Duygu Acarsoy kimdir, nereli, kaç yaşında, evli mi? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF DUYGU ACARSOY NERELİ, KAÇ YAŞINDA? MESLEĞİ NE?

MasterChef Duygu, 1985 yılında Ankara'da dünyaya geldi ve aslen Muğlalı'dır. 2008 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi ve Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İnsan Kaynakları bölümünden mezun olan Acarsoy, aşçılık eğitimi aldı. MSA'da profesyonel pasta ve ekmekçilik eğitimini tamamladıktan sonra İspanya ve Almanya'daki eğitimleri sonrasında da birçok yerde şef olarak çalıştı. MasterChef All Star kadrosunda yer alacak.