Guercshon Yabusele kimdir? Kaç yaşında? Nereli? - Real Madrid - Partizan kavgası sonrası gündem oldu!

GUERSCHON YABUSELE KİMDİR? - Real Madrid ile Partizan arasında oynanan karşılaşmada son yıllarda yaşanan en büyük kavgalardan biri meydana geldi. Guercshon Yabusele, bu kavga ardından sosyal medya ve arama motorlarında gündem oldu. Peki, Guercshon Yabusele kimdir? İşte detaylar...

GUERSCHON YABUSELE KİMDİR?

17 Aralık 1995 yılında Dreux, Fransa'da dünyaya gelmiştir. 2.04 metre boyunda olan Yabusele, 123 kilo ile forvet pozisyonunda oynamaktadır. Ünlü basketbolcu Avrupa'nın dev ekibi Real Madrid forması giyiyor.

YABUSELE'E BÜYÜK CEZA GELEBİLİR!

Guercshon Yabusele'nin kavga esnasında Dante Exum'a şiddetli ve acımasız müdahalesi oyuncunun uzun süre sahalardan men olmasına sebebiyet verebilir.

*Görsel Eurosport'tan alınmıştır.