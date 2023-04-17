Haberler Kimdir NENAD BJELICA KİMDİR? | Nenad Bjelica kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kariyeri ve yönettiği takımlar...

NENAD BJELICA KİMDİR? | Nenad Bjelica kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kariyeri ve yönettiği takımlar...

Bir dönem Fenerbahçe ile adı anılan Hırvat teknik direktör Nenad Bjelica, Trabzonspor ile anılıyor. Abdullah Avcı'dan sonra takımı devralacak kaliteli bir teknik direktör arayan Trabzonspor'da Nenad Bjelica gündeme geldi. Peki, Nenad Bjelica kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hayatı ve başarıları...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 11:30 Güncelleme Tarihi: 17 Nisan 2023 Pazartesi 12:00
NENAD BJELICA KİMDİR? | Nenad Bjelica kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Kariyeri ve yönettiği takımlar...

Trabzonspor, başarılı Hırvat teknik direktörü Nenad Bjelica ile görüşüyor iddiası gündeme bomba gibi düştü. Bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Nenad Bjelica'nın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Nenad Bjelica kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

NENAD BJELICA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ?

20 Ağustos 1971 tarihinde Osijek, Hırvatistan'da doğan Bjelica, Hırvat profesyonel futbol menajeridir. Eski futbolcudur. Evli ve iki çocuk babasıdır. 2018-20 sezonlarında Dinamo Zagreb, 2014-15 sezonunda Spezia Calcio, 2016-18 sezonunda Lech Poznan, 2010-13 sezonlarında Wolfsberger ve son olarak Osijek'in menajerliği ve çalıştırıcılığını yapmıştır. Nenad Bjelica, 2019-2020 sezonunda 2.20 puan ortalaması yakalamış ve birçok kulübün dikkatini çekmiştir.

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