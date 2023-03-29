Haberler Kimdir Yüz Yıllık Mucize'nin Harika'sı Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ebru Şahin boyu | Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuları

Yüz Yıllık Mucize'nin Harika'sı Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ebru Şahin boyu | Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuları

Star TV'nin yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize'nin Harika'sı Ebru Şahin'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Destan dizisi ile yükselişe geçen Ebru Şahin ile ilgili detaylar arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Yüz Yıllık Mucize'nin Harika'sı Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ebru Şahin boyu kaç?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 15:50 Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2023 Çarşamba 16:00
Yüz Yıllık Mucize'nin Harika'sı Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ebru Şahin boyu | Yüz Yıllık Mucize dizisi oyuncuları

Star TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Yüz Yıllık Mucize, izleyicilerle buluşacak. DBirkan Sokullu, Ebru Şahin, Zerrin Tekindor, Necip Memili, Gözde Seda Altuner, Laçin Ceylan, Ayşegül Cengiz, Yalçın Hafızoğlu, Merve Nur Bengi, Ecem Çalhan, Zehra Kelleci ve Hümeyra gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı dizinin Harika karakterini canlandıracak olan Ebru Şahin'in yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki, Yüz Yıllık Mucize'nin Harika'sı Ebru Şahin kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Ebru Şahin boyu kaç?

EBRU ŞAHİN KİMDİR?

Ebru Şahin, 18 Mayıs 1994 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İlk kez 2016 yılında Kan Parası filminde rol aldı. Son olarak atv dizisi Destan'da rol alan Ebru Şahin, NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman ile evlidir. Oyuncu 1,70 boyundadır.

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