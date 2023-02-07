Haberler Kimdir CHRISTIAN ATSU KİMDİR? | Hatayspor'un yıldızı Cristian Atsu kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Nereli? Kariyeri ve yaşamı...

CHRISTIAN ATSU KİMDİR? | Hatayspor'un yıldızı Cristian Atsu kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Nereli? Kariyeri ve yaşamı...

Hatayspor'un yıldızlarından biri olan Cristian Atsu, sosyal medyanın gündemindeki yerini koruyor. Atsu'nun yaşamı ve kariyeri sporseverler tarafından sık sık araştırılıyor. Peki, Cristian Atsu kimdir? Cristian Atsu kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Nereli? Kariyeri ve yaşamı...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2023 Salı 10:01
CHRISTIAN ATSU KİMDİR? | Hatayspor'un yıldızı Cristian Atsu kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Nereli? Kariyeri ve yaşamı...

Hatayspor'da forma giyen Cristian Atsu, arama motorları ve sosyal medyada sık sık araştırılan isimler arasında yer aldı. Cristian Atsu'nun kariyeri ve yaşamı merak konusu oldu. Peki, Cristian Atsu kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda oynadı?

CHRISTIAN ATSU KİMDİR?

Christian Atsu 10 Ocak 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. Ganalı millî futbolcudur. Christian Atsu, ülkemizde Volkan Demirel'in çalıştırdığı Hatayspor'da forma giymektedir. 2009-2011 Porto yıllarında Porto altyapısında futbola başlamıştır. Christian Atsu'nun profesyonel futbol kariyeri'nde ise sırasıyla 2011-2013 Porto, 2011-2012 Rio Ave, 2013-2017 Chelsea, 2013-2014 Vitesse (kiralık), 2014-2015 Everton (kiralık), 2015-2016 Bournemouth (kiralık), 2016 Málaga (kiralık), 2016-2017 Newcastle United (kiralık), 2017-2021 Newcastle United, 2021-2022 Al-Raed ve 2022- Hatayspor'da forma giymiştir.

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