Haberler Kimdir SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR? | Saadet Özsırkıntı kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Saadet Özsırkıntı burcu, boyu, kilosu...

SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR? | Saadet Özsırkıntı kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Saadet Özsırkıntı burcu, boyu, kilosu...

Ekranların en sevilen yarışma programlarından Masterchef'e katılan Saadet Özsırkıntı, izleyicilere keyif dolu anlar yaşattı. Sezonu ünlüler yarışıyla kapatan Masterchef'e katılan Saadet Özsırkıntı hakkında arama motorlarında 'Saadet Özsırkıntı kimdir? Saadet Özsırkıntı kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Saadet Özsırkıntı burcu, boyu, kilosu kaç?' sorularının cevabı araştırılıyor. İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 17:20 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 17:40
SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR? | Saadet Özsırkıntı kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Saadet Özsırkıntı burcu, boyu, kilosu...

Ekranların fenomen isimlerinden Saadet Özsırkıntı, bu kez Masterchef Türkiye programı ile karşımıza çıktı. İzleyenlerin kahkalara boğulduğu ve hem yarışmacıların hem de seyircilerin eğlence dolu dakikalar geçirdiği Masterchef Ünlüler etabında yarışan Saadet Özsırkıntı hakkında arama motorlarında araştırılan Saadet Özsırkıntı kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Saadet Özsırkıntı burcu, boyu, kilosu kaç? sorularının cevabını haberimizde derledik.

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SAADET ÖZSIRKINTI KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

1990 yılında doğan 33 yaşındaki Saadet Özsırkıntı, aslen Adanalıdır. Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde eğitim gördü, ardından dil eğitimi için gittiği İngiletere'de bir süre yaşadı.

İlk olarak oynadığı reklam filminde yer alan güzel sunucu, ardından TV8 kanalında Dünya Listeleri Müzik programıyla ekran karşısına çıkmaya başladı. Survivor'da backstage sunuculuğu yapan Saadet Özsırkıntı yeni dönemde O Ses Türkiye'nin sunuculuğunu üstlendi. 2015 yılında 3.Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreninde, Yılın En İyi Çıkış Yapan Program Sunucusu oldu.

2019 yılında yine Survivor yarışmasında sunucu olarak görev yaptı. Saadet Özsırkıntı ayrıca Survivor Panorama programlarında da moderatör olarak görev aldı.

SAADET ÖZSIRKINTI EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Bekar olduğu öğrenilen Saadet Özsırkıntı'nın sevgilisinin olup olmadığı bilinmemektedir.

SAADET ÖZSIRKINTI BURCU, BOYU, KİLOSU...

1,71 metre uzunluğundaki ve 53 kg ağırlığındaki Saadet Özsırkıntı'nın burcu Boğadır.

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