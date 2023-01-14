MANSUR ARK KİMDİR? | Mansur Ark kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Mansur Ark burcu, boyu, kilosu...

Ekranların fenomen isimlerinden Nez, bu kez Masterchef Türkiye programı ile karşımıza çıktı. İzleyenlerin kahkalara boğulduğu ve hem yarışmacıların hem de seyircilerin eğlence dolu dakikalar geçirdiği Masterchef Ünlüler etabında yarışan Nez hakkında arama motorlarında araştırılan Nez kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Nez burcu, boyu, kilosu kaç? sorularının cevabını haberimizde derledik.

MANSUR ARK KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

26 Kasım 1965'te Mersin'de doğan 58 yaşındaki Mansur Ark, 1994 yılında piyanoya olan ilgisinden dolayı müziğe ilgisi artmıştır. 1996 yılında Bay Müzik ile anlaşarak ilk albüm anlaşmasını imzaladı. Türk pop ağırlıklı olmak üzere Blues, R&B, caz gibi değişik türlerde şarkıları vardır.

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Mansur Ark, 1997 yılının Kasım ayında kendi adını taşıyan ilk albümü Mansur Ark'ı piyasaya sürdü. "Maalesef" adlı şarkıyla çıkış yaptı ve şarkı çok büyük ses getirdi ve dönemin hitleri arasına girdi. Ardından, 1999 yılında ikinci stüdyo albümü olan Öğrendim'i piyasaya sürdü. İlk albümdeki sesi getirmese de olumlu tepkiler aldı. "Seni Seviyorum" adlı şarkı ile çıkış yapsa da "Gel Yanıma" adlı parçası daha çok ses getirmiştir. 2002 yılında üçüncü stüdyo albümü Fark'ı yayınlamıştır. Albüm ilk iki albüm kadar ses getirmese de albümde yer alan, Ragga Oktay'la "Yarim" adlı şarkıya yaptığı düeti ses getirmiştir.

2004 yılında Gazla Gitsin adlı dördüncü stüdyo albümünü yayınlamıştır. Albümle aynı adı taşıyan "Gazla Gitsin" adlı şarkı dönemin hitleri arasına girmiştir. Parça radyolarda çalınması için çok istek alıyordu. Dördüncü albümünü yayınladıktan sonra müziğe beş yıllık bir ara veren Ark, 2009 yılında Sen de Bizdensin adlı beşinci stüdyo albümü ile müziğe geri dönmüştür. Albümle aynı adı taşıyan "Sen de Bizdensin" adlı parça oldukça beğenilmiştir. Radyolarda ve televizyonlarda oldukça sık çalınmıştır. 2012 yılında altıncı stüdyo albümü Bu Defa'yı yayınlamıştır. Albüm çok ses getirmemiştir ama aynı yıl Volga Tamöz'ün yayınladığı Tam 90'dan adlı 90'lar şarkılarının yer aldığı toplama albümde "Sana Demedim mi?" adlı hit şarkısını tekrar seslendirmiştir.

Annesi Mersinli, babası Libya, Trablusludur ve kendisinden büyük iki ağabeyi ve bir ablası vardır. Tüm çocukluğu babasının çalıştığı Ataş Petrol Rafinerisinin lojmanında geçti. Okul hayatı lojmanın anaokulunda başlamıştır. İlköğretimini, Namık Kemal İlkokulunda, orta öğretimini Dumlupınar Lisesinde tamamlamıştır. Çukurova Üniversitesi Mersin Meslek Yüksek Okulu Elektrik Bölümünü ikinci sınıfta bıraktı. Mansur Ark 6 yaşından itibaren yelken sporuyla uğraşmaktadır ve dereceleri vardır. 1984 yılında askerlik görevini İzmir, Narlıdere'de Ege Ordusunda yaptı. 1987'de iki yıl süren bir evlilik yaptı. 1990 yılında Almanya, Frankfurt'a yerleşti, daha sonra Türkiye'ye geri döndü.

1994 yılında piyano hobisi sayesinde müziğe olan ilgisi artmıştır. Müzik hayatına başlamadan önce Robinson Club Pamfilya'da üç yıl animatörlük yapmıştır. 1996 yılında Bay Müzik ile albüm anlaşması imzalamıştır. 1997 yılında ise kendi adını taşıyan ilk albümünü piyasaya sunmuştur ve büyük bir çıkış yapmıştır. Türk pop ağırlıklı olmak üzere Blues, R&B, caz gibi değişik türlerde şarkıları vardır.

MANSUR ARK EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Mansur Ark, Almanya'da kaldığı dönemde iki yıl evli kaldığı eşinden boşandığı bilinmektedir.

MANSUR ARK BURCU, BOYU, KİLOSU...

Boyu ve kilosu bilinmeyen Mansur Ark'ın burcu Yaydır.