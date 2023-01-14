BURCU KARA KİMDİR? | Burcu Kara kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Burcu Kara burcu, boyu, kilosu...

Ekranların fenomen isimlerinden Burcu Kara, bu kez Masterchef Türkiye programı ile karşımıza çıktı. İzleyenlerin kahkalara boğulduğu ve hem yarışmacıların hem de seyircilerin eğlence dolu dakikalar geçirdiği Masterchef Ünlüler etabında yarışan Burcu Kara hakkında arama motorlarında araştırılan Burcu Kara kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi, çocuğu var mı? - Burcu Kara burcu, boyu, kilosu kaç? sorularının cevabını haberimizde derledik.

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BURCU KARA KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİ, MESLEĞİ NE?

1 Mart 1980'de Bursa'da doğan 43 yaşındaki Burcu Kara, Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Eskişehir'de okurken aynı zamanda yerel kanallarda da sunuculuk yaptı. Ardından Bursa'ya dönerek kendi mesleği olan yatırım uzmanlığını yapmaya başladı fakat umduğu heyecanı bu meslekte bulamadı ve diksiyon ve spikerlik kursları için İstanbul'a gidip gelmeye başladı.

Olay TV'de program sunmasının ardından Kanal D'de çalışma fırsatını yakaladı, bir süre muhabir olarak çalıştıktan sonra 2002 yılında "Haber Spikeri" olarak haberleri sunmaya başladı. Bursa'daki kariyerini ve ailesini bırakarak İstanbul'a yerleşti. Radyo D ve Radyo Foreks'te de haber spikerliği yaptı.

Şahika Tekand'da oyunculuk dersleri almaya başladı ve kısa bir süre sonra Haziran Gecesi'nde "Duygu" karakterini canlandırma fırsatını yakaladı. O Şimdi Mahkum filminde spiker kız ve Dünyayı Kurtaran Adamın Oğlu filminde Prenses Maya karakteriyle karşımıza çıktı. 2005 yılında Cine 5 kanalında "Cinesinema" programının, 2007 yılında Show Max kanalında "Burcuyla" programının sunuculuğunu üstlendi. 2007 yılında, "Sadri Alışık Tiyatrosu"nda sahnelenen bir Atıf Yılmaz eseri olan "Güllü"nün tiyatro versiyonunda Kerem Alışık ile başrolleri paylaştı. Ardından Elveda Derken dizisinde "Zeynep" rolünü canlandırdı. İpsiz Recep adlı yapımda da rol aldı.

BURCU KARA EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Burcu Kara 2011 yılında kendisiyle aynı mesleği paylaşan oyuncu Buğra Gülsoy ile evlenmiştir. 2 Ağustos 2012 tarihinde Buğra Gülsoy'la olan evliliklerini sonlandırdılar. 2016 yılında yönetmen Fırat Doğu Parlak ile evlendi. Çiftin Ali Çınar Parlak isimli bir çocuğu vardır.

BURCU KARA BURCU, BOYU, KİLOSU...

1,75 metre uzunluğundaki ve 56 kg ağırlığındaki Burcu Kara'nın burcu Balıktır.