Haberler Kimdir ATEŞ KUŞLARI GÜLAYŞE KİMDİR? | İlayda Alişan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İlayda Alişan burcu, boyu ve kilosu...

ATEŞ KUŞLARI GÜLAYŞE KİMDİR? | İlayda Alişan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İlayda Alişan burcu, boyu ve kilosu...

Sezonun en iddialı dizilerinden olan ve hayatlarını sokakta idame ettirmeye çalışan çocukları konu alan Ateş Kuşları dizisi daha ilk bölümüyle milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. Başrollerini İlayda Alişan, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın paylaştığı Ateş Kuşları'nda Gülayşe rolüne hayat veren İlayda Alişan'ın gerçek hayatı da merak konusu oldu. Peki Ateş Kuşları Gülayşe Ateş kimdir? İlayda Alişan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte İlayda Alişan burcu, boyu, kilosu ve tüm merak edilenler...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 11:18 Güncelleme Tarihi: 14 Ocak 2023 Cumartesi 11:30
ATEŞ KUŞLARI GÜLAYŞE KİMDİR? | İlayda Alişan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İlayda Alişan burcu, boyu ve kilosu...

Ekranların en beğenilen yapımları arasında girmeyi başaran, başrollerinde İlayda Alişan, Hande Soral ve Burak Tozkoparan'ın yer aldığı, sadece oyuncu kadrosuyla değil konusuyla da herkesi etkileyen ve sokakta kalan 6 ile 13 yaş arası 5 çocuğun, Köksüzler'in hikayesini anlatan Ateş Kuşları, ilk bölümüyle viral olmayı başardı. Ateş Kuşları'ndan Gülayşe Ateş'i canlandıran İlayda Alişan'ın hayatı da merak konusu oldu. Peki İlayda Alişan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İlayda Alişan burcu, boyu, kilosu kaç? İşte detaylar...

İLAYDA ALİŞAN KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

26 Şubat 1996 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen 26 yaşındaki İlayda Alişan, anne tarafından Erzincanlı, baba tarafından Trabzonludur. Behçet Kemal Çağlar Lisesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Moda Tasarım okumuştur. Hayatının dönüm noktası olarak babasının arkadaşının habersiz bir şekilde kendisini ajansına kayıt etmesi ile birlikte küçük yaşlardan itibaren sektöre giriş yapmıştır.

Oyunculuk hayatına reklam filmlerinde oynayarak başlayan Alişan, Nestle, Coco Cola, Ülker, Akbank, Eti gibi birçok markanın reklam filminde oynadı. İlk olarak, 2011 yılında Kanal D'de yayımlanmaya başlayan daha sonra Star TV'de devam eden, başrollerinde Gülcan Arslan, Çetin Tekindor ve Bülent İnal gibi oyuncuların bulunduğu Bir Çocuk Sevdim dizisinde Merve karakteriyle rol aldı. Kariyerine TRT 1'de yayımlanan Gönül Hırsızı ile devam etmiş, ardından Ayça Bingöl, Evrim Alasya ve Ekin Koç'la birlikte Benim Adım Gültepe'de Nurten karakteriyle dikkat çekmeye başlamıştır.

Kariyerine 2015 yılında yayımlanan Songül Öden ve Mert Fırat'ın başrollerinde yer aldığı Serçe Sarayı adlı dizide Sinem karakteri ile devam etmiştir. Ardından Ay Yapım imzalı Bana Sevmeyi Anlat dizisinde Eylül, Rüya dizisinde canlandırdığı Cemre karakterine hayat vermiştir. Kendisinin daha büyük bir kitleye ulaştıran, başrollerinde usta oyuncu Perihan Savaş, Ercan Kesal, Aras Bulut İynemli ve Rıza Kocaoğlu gibi önemli isimlerin bulunduğu Ay Yapım'ın fenomen dizilerinden Çukur ile içinde bulunduğu set ortamını bir okul olarak tanımlamıştır. Dizinin ikinci sezonunda Akşın Koçovalı karakteriyle gösterdiği oyunculuk takdir topladı.

Çukur'dan sonra Netflix'in ilk Türk orijinal dizisi olan Hakan: Muhafız'da Aylin Erman karakterine hayat vererek ününü yurtdışına taşıdı. 2019-2020 yılları arasında TRT 1'de yayımlanan, Erdal Özyağcılar ve Erkan Avcı gibi başarılı oyuncularla beraber Şampiyon adlı dizinin kadrosuna katıldı. 2021 yılında dijital içerik platformu olan GAİN'in orijinal dizisi Terapist'te Özlem Narin karakterini canlandırdı. 2021'de FOX'ta yayımlanan Masumiyet dizisinde Ela Yüksel karakterini canlandırdı. Daha sonra aynı yıl Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna katılmıştır. Son olarak ise, 2022 yılında Kanal D'de yayımlanan Seversin adlı dizinin başrolünde yer aldı.

İLAYDA ALİŞAN BURCU, BOYU VE KİLOSU

1,60 metre boyundaki ve 48 kg ağırlığındaki İlayda Alişan'ın burcu Balıktır.

ATEŞ KUŞLARI GÜLAYŞE KİMDİR?

Eyüboğlu konağının kayıp bebeği, Ateş Kuşları'nın en küçük üyesi… Bir gece bir kadın tarafından sokağa atılan Gülayşe'yi "Köksüzler" çöpte bulup büyütür. Anasını Mercan babasını Ali bilir. Zıpkın, Kara ve Sabit de abileri olur.

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