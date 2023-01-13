BUSE PLAN KİMDİR? | Buse Plan kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

TV8'in sevilen yarışma programı Survivor'un yeni sezon kadrosu şekillenmeye başladı. Berdan Mardini, Ümit Erdim gibi isimlerin ardından Buse Plan da kadroya dahil oldu. Peki, Buse Plan kimdir? Kaç yaşında? Mesleği ne?

BUSE PLAN KİMDİR?

Buse Plan, 1995'te dünyaya gelmiştir. Buse Plan, 2016'da Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya bölümünden mezun olmuştur. Sosyal Medya fenomenidir. Youtube ve Instagram üzerinden paylaşımlarını sürdüyor. Spor'a ilgi duyan Plan; kaykay, snowboard, wakeboard, surf yapmaktadır. Survivor'un 2023 kadrosunda bulunmaktadır.