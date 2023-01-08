Haberler Kimdir ÖMER DİZİSİNİN MÜEZZİN ÖMER'İ KİMDİR? | Selahattin Paşalı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Selahattin Paşalı evli mi, burcu, boyu, kilosu...

ÖMER DİZİSİNİN MÜEZZİN ÖMER'İ KİMDİR? | Selahattin Paşalı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Selahattin Paşalı evli mi, burcu, boyu, kilosu...

Başrollerini Selahattin Paşalı, Bahadır Gökçe ve Barış Falay'ın paylaştığı Star TV ekranlarının yeni sezon dizisi Ömer, daha ilk bölümüyle tüm dikkatleri üzerine çekti. Konusuyla olduğu kadar oyuncu kadrosuyla da oldukça beğenilen dizinin başrollerinden Selahattin Paşalı'nın gerçek hayatta kim olduğu ise en sık araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Ömer dizisinin müezzin Ömer'i kimdir? Selahattin Paşalı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Selahattin Paşalı evli mi, burcu, boyu, kilosu ve tüm merak edilenler haberimizde...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 13:00 Güncelleme Tarihi: 08 Ocak 2023 Pazar 13:00
ÖMER DİZİSİNİN MÜEZZİN ÖMER'İ KİMDİR? | Selahattin Paşalı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Selahattin Paşalı evli mi, burcu, boyu, kilosu...

Yıllar sonra terk ettiği mahallesine geri dönen Gamze ve Ömer'in tüm imkânsızlıklara rağmen süren aşklarını konu edinen Ömer dizisinde, baş karakter Ömer'i canlandıran Selahattin Paşalı'nın gerçek hayatı merak konusu oldu. İstanbul'un eski yerleşim yerlerinden olan bir semtte babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile birlikte yaşarken yıllar önce mahallesini terk eden Gamze'nin dönüşüyle tüm hayatı değişen Ömer'i oynayan Selahattin Paşalı'nın kim olduğunu araştıranlar arama motorlarında Selahattin Paşalı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Selahattin Paşalı evli mi, burcu, boyu, kilosu kaç? sorgulamaları yapıyor. Detaylar haberimizde...

SELAHATTİN PAŞALI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

2 Şubat 1990 tarihinde Muğla'nın Bodrum ilçesinde doğan 33 yaşındaki Selahattin Paşalı, 14 yaşında Darüşşafaka Spor Kulübü'nün altyapısında basketbol oynadı. Lisans eğitimini Macaristan Budapeşte'de sanat yönetimi bölümünde tamamladı. Türkiye'ye döndükten sonra Craft Tiyatro'da oyunculuk eğitimi aldı.

İlk kamera önü oyunculuk deneyimini 2017 yılında 'Kalp Atışı' dizisinde 'Alp Sungur' karakterini oynayarak yaşadı. Ardından 2018 yılında 'Bir Umut Yeter' dizisinde, 2019 yılında 'Leke' dizisinde, 2020 yılında 'Babil' dizisinde, 2021 yılında 'Aşk 101' dizisinde oynadı. 2022 yılında 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' adlı internet dizisinde başrolde oynadı.

SELAHATTİN PAŞALI EVLİ Mİ, ÇOCUĞU VAR MI?

Uzun yıllar birlikte olduğu Lara Tümer ile 2022'de dünyaevine giren Selahattin Paşalı'nın Pera adında bir kızı var.

SELAHATTİN PAŞALI BURCU, BOYU, KİLOSU

1,85 metre boyundaki ve 76 kg ağırlığındaki Selahattin Paşalı'nın burcu kovadır.

ÖMER DİZİSİNİN MÜEZZİN ÖMER'İ KİMDİR?

Ömer, İstanbul'un eski yerleşim yerlerinden olan bir semtte babası Reşat ve babaannesi Nezahat ile birlikte yaşar. Reşat yaşadıkları mahallenin cami hocasıdır. Ömer de aynı camide kadrosuz müezzin olarak görev yapmaktadır. Bir süredir de mahallenin ilköğretim okulunda geçici olarak din derslerine girmektedir.

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