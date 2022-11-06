GÜZEL GÜNLER ALTAN KİMDİR? | Zeynep Çamcı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Zeynep Çamcı burcu, boyu ve kilosu...

Show TV'nin daha ilk fragmanıyla tüm gözleri üzerine çeken ve eğlenceli konusuyla olduğu kadar usta oyuncu kadrosuyla da beğeni toplayan Güzel Günler, 6 Kasım Pazar günü ilk bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni sezonun iddialı dizileri arasında gösterilen, yönetmenliğini Osman Taşçı'nın üstlendiği dizinin başrol oyuncularından Zeynep Çamcı'nın gerçek hayatta kim olduğu da en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Peki Güzel Günler Altan kimdir? Zeynep Çamcı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne? İşte Zeynep Çamcı burcu, boyu ve kilosu ve tüm merak edilenler...

ZEYNEP ÇAMCI KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA, MESLEĞİ NE?

11 Aralık 1986'da Bodrum, Muğla'da doğan 36 yaşındaki Zeynep Çamcı İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunudur. Konuk oyuncu olarak yer aldığı Gece Gündüz dizisinde Aslı karakteriyle oyunculuğa ilk adımını attı. Ardından Recep İvedik 3 filminde Zeynep karakteriyle ilk başrol deneyimini yaşadı. Güneşin Karanlığı isimli kısa filmde yer aldı. İkinci sezonunda katıldığı Leyla ile Mecnun dizisinde Sedef karakterine hayat verdi ve sezon sonunda ayrıldı. Düşük reyting sebebiyle yayından kaldırılan Emir'in Yolu dizisinde Can karakterine hayat verdi.

Beni Böyle Sev dizisinde başrolü Alper Saldıran ile paylaştı. Başrolünü oynadığı Meryem filmiyle 50. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı. 2014'te Deliha filminde Havva rolünü canlandırmıştır.

2015 yılında Star TV'de yayımlanan Eğlendirme Dairesi isimli programın kadrosunda yer aldı. Ardından, 2016-2017 yılları arasında yayımlanan Seviyor Sevmiyor adlı dizide Deniz karakterini canlandırmıştır.

24 Ocak 2020 yılında vizyona giren senaristliğini ve yönetmenliğini üstlendiği Feride filminin başrolünde yer aldı.

ZEYNEP ÇAMCI BURCU, BOYU VE KİLOSU

1.62 boyunda ve 55 kilo ağırlığında olan Zeynep Çamcı'nın burcu yaydır.

GÜZEL GÜNLER ALTAN KİMDİR?

Atakan'ın üçüncü nesil kahvecisinde garson. Sürekli eşofman giyip, kapüşonu başına çektiği için kadın mı erkek mi uzaktan pek belli olmaz.. Akşamları kahveciden çıkıp Kağıthane'deki bir spor salonunda boks yapar. En büyük hayali kızlar için boks okulu açmak. O yüzden çılgınca para biriktirir.İçinde tuttuğu, kimselerle paylaşmadığı bir derdi var Altan'ın.

Urfa'da çocuklukta annesinin burnunu kıran babasının hikayesi. Sekiz yaşında annesini koruyamayan Altan, büyüyünce sevdiği herkesi koruyabilmek için azmeder. Beyoğlu'nun en candan kızı, konu aşk olunca tutulur. Patronu Atakan'a platonik aşıktır.