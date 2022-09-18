Haberler Kimdir SUNGUN BABACAN KİMDİR? | Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan kaç yaşında, neden vefat etti? Sungun Babacan'ın hayatı...

SUNGUN BABACAN KİMDİR? | Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan kaç yaşında, neden vefat etti? Sungun Babacan'ın hayatı...

Türkiye'nin en önemli dublaj (seslendirme) sanatçılarından biri olan Sungun Babacan hayatını kaybetti ve acı haberi alan sevenleri, Sungun Babacan'ın ölüm sebebini ve kaç yaşında vefat ettiğini araştırmaya başladı. Peki, Sungun Babacan kimdir, hangi projelerde yer aldı? İşte Sungun Babacan'ın biyografisi...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 13:40 Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2022 Pazar 13:50
SUNGUN BABACAN KİMDİR? | Seslendirme sanatçısı Sungun Babacan kaç yaşında, neden vefat etti? Sungun Babacan'ın hayatı...

Sungun Babacan'ın vefat haberi sevenlerini derin bir üzüntüye boğdu ve ülkemizin kıymetli seslendirme sanatçılarından Sungun Babacan'ın hayatı, kariyeri ve kaç yaşında hayatını kaybettiği gündemde yerini aldı. İşte Hollywood yıldızlarının Türkiye'deki sesi olarak bilinen Sungun Babacan'ın biyografisi...

SUNGUN BABACAN KİMDİR, KAÇY YAŞINDA, NEDEN VEFAT ETTİ?

Sungun Babacan 5 Ekim 1958 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nü bitiren Sungun Babacan, tiyatro kökenli olmayan seslendirme oyuncularındandır.

Meslek yaşamına TRT'de seslendirme yaparak başlayan Sungun Babacan, 1980'li yılların ortalarında TRT'de Cumartesiden Cumartesiye adlı programın sunuculuğunu yapmıştır.

FORRES GUMP FİLMİNDE TOM HANKS'İ KİM SESLENDİRDİ? | 2022 KPSS Tom Hanks sorusu cevabı Devamını Oku BUNU DA OKU

Birçok sinema filmi ve dizide ünlü oyuncuların seslendirmesini yapan Sungun Babacan, uzun yıllar çeviri ve seslendirme yönetmenliği yaparak kariyerine devam etmiştir.

İki büyük kuruluşun kurumsal sesi olmasının yanı sıra halen televizyon filmleri ve çoğunlukla reklam seslendirmesi yapmaktadır. Aynı zamanda Riot Games'in yayıncılığını ve yapımcılığını üstlendiği League of Legends adlı oyunda Lucian isimli şampiyonu seslendirmiştir.

Evim Şahane'de veGüle Güle Oturun programında seslendirme yapmıştır. Başkent İletişim Bilimleri Akademisi'nde dublaj konusunda dersler vermiştir.

Sungun Babacan, 63 yaşında, rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybetmiştir.

Başlıca Seslendirme Çalışmaları:

  • Christian Bale / Batman Begins
  • Christopher Reeve / Superman
  • Tom Hanks / Forrest Gump
  • Tom Cruise / Mission: Impossible
  • John Travolta / Pulp Fiction

DİĞER
Shakira ile Gerard Pique bu kez ilginç bir olayla karşı karşıya! Şantaj uyguladığı ortaya çıktı...
Çağla Şıkel'den olay itiraf! Mehmet Dinçerler'in psikolojik şiddetine maruz kalan Hadise'nin ardından o da konuştu: "Ben de yaşadım..."
F.Bahçe'de büyük tehlike! Ferdi Kadıoğlu...
Okan Buruk'un hamlesi başarılı oldu! Meğer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM ETHEM MARNA KİMDİR? | Kerem Kupacı kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
BEN BU CİHANA SIĞMAZAM DUMRUL BEY KİMDİR? | Hakan Karahan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne?
ÇÖL KAPLANI OLARAK BİLİNEN OSMANLI ASKERİ HANGİSİDİR? | 2022 KPSS Lisans Çöl Kaplanı sorusunun cevabı
BRAM STOKER'İN KÜLTLEŞMİŞ ESERİ NEDİR? | 2022 KPSS Lisans Bram Stoker'in kültleşmiş eseri hangisi? sorusunun cevabı
2022 KPSS LİSANS VAMPİR SORUSUNUN CEVABI | Transilvanya'da geçen, karakteri vampir olan film hanigisidir?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Buruk'tan maç kazandıran konuşma! Buruk'tan maç kazandıran konuşma! 13:43
Cremonese - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Cremonese - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 13:42
Dele Alli gerçekleri! 'Bazen kuralları çiğniyor' Dele Alli gerçekleri! 'Bazen kuralları çiğniyor' 13:37
Udinese - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A Udinese - Inter maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Serie A 12:58
Trabzonspor-G.Antep FK maçının VAR'ı belli oldu! Trabzonspor-G.Antep FK maçının VAR'ı belli oldu! 12:41
F.Bahçe Alanyaspor maçının VAR'ı açıklandı F.Bahçe Alanyaspor maçının VAR'ı açıklandı 12:40
Daha Eski
Trabzonspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? Trabzonspor - Gaziantep FK maçı saat kaçta? 12:34
F.Bahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? F.Bahçe - Alanyaspor maçı saat kaçta? 12:25
Okan Buruk'un hamlesi başarılı oldu! Meğer... Okan Buruk'un hamlesi başarılı oldu! Meğer... 12:24
Sinan Engin açıkladı! Sergen Yalçın hangi takıma gidiyor? Sinan Engin açıkladı! Sergen Yalçın hangi takıma gidiyor? 12:02
F.Bahçe'de büyük tehlike! Ferdi Kadıoğlu... F.Bahçe'de büyük tehlike! Ferdi Kadıoğlu... 12:00
Real Sociedad - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga Real Sociedad - Espanyol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | İspanya La Liga 12:00