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OĞUZHAN AKGÜN KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Hangi mevkide oynuyor? Boyu kaç?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Avusturya'da kampa giren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Werder Bremen'i 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golleri Salih Uçan (p) ve Oğuzhan Akgün kaydetti. Mücadele sonrası Beşiktaş'ta galibiyet golünü atan Oğuzhan Akgün ile ilgili bilgiler aratılmaya başlandı. Peki, Oğuzhan Akgün kimdir? Beşiktaş'ın genç futbolcusu Oğuzhan Akgün ile ilgili bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 20:00 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2022 Cumartesi 20:30
OĞUZHAN AKGÜN KİMDİR? Kaç yaşında ve nereli? Hangi mevkide oynuyor? Boyu kaç?

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon öncesi Avusturya'da kampa giren Beşiktaş, ilk hazırlık maçında Alman ekibi Werder Bremen ile karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar, 1-0 geriye düştüğü maçı Salih Uçan (p) ve Oğuzhan Akgün'ün attığı gollerle 2-1 kazanarak ilk hazırlık maçından galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlılara galibiyeti getiren golü kaydeden Oğuzhan Akgün ile ilgili bilgiler arama motorlarında aratılmaya başlandı. Peki, Oğuzhan Akgün kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu kaç? Hangi mevkide oynuyor? İşte Beşiktaş'ın genç futbolcusu Oğuzhan Akgün ile ilgili tüm bilgiler...

OĞUZHAN AKGÜN KİMDİR?

Oğuzhan Akgün, 13 Temmuz 2001 tarihinde Kocaeli'de dünyaya geldi. Futbola 2013 yılında Beşiktaş altyapısında başlayan futbolcu, siyah-beyazlılarda U16, U17, U19 ve U21 formalarını terletti. Asıl mevkisi sol kanat olan ve sağ kanat ile forvette de oynayabilen 20 yaşındaki futbolcu; İstanbulspor, Altınordu ve Ergene Velimeşe takımlarında kiralık olarak forma giydi Kariyerinde 86 maça çıkan 1.74 boyundaki oyuncu, 22 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. A Milli Takım'ın alt yaş kategorilerinde ise 45 kez forma giyen Oğuzhan, 10 gol attı. Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam eden Oğuzhan Akgün'ün güncel piyasa değeri ise 125 bin Euro.

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