Haberler Kimdir HALİS KARATAŞ KİMDİR? | Halis Karataş kaç yaşında, nereli? Gazi Koşusu rekorunu kıran Jokey Halis Karataş'ın lakabı nedir?

HALİS KARATAŞ KİMDİR? | Halis Karataş kaç yaşında, nereli? Gazi Koşusu rekorunu kıran Jokey Halis Karataş'ın lakabı nedir?

70. Gazi Koşusu'nda kırdığı rekoru 26 yıldır elden bırakmayan Halis Karataş'ın kim olduğu araştırılmaya başladı. 26 Haziran Pazartesi günü 96.sı düzenlenen Gazi Koşusu ile birlikte, Halis Karataş'ın hayatı da gündemde yerini aldı. Peki, Halis Karataş'ın rekoru nedir, lakabı ne? İşte ülkemizin en başarılı jokeylerinden Halis Karataş'ın kaç yaşında ve olduğuna dair detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 17:40 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2022 Pazar 18:10
HALİS KARATAŞ KİMDİR? | Halis Karataş kaç yaşında, nereli? Gazi Koşusu rekorunu kıran Jokey Halis Karataş'ın lakabı nedir?

Türkiye'nin en başarılı ve en tanınmış jokeylerinden Halis Karataş'ın hayatı gündemde yerini aldı. 96. Gazi Koşusu ile beraber biyografisi merak edilen Halis Karataş'ın kaç yaşında olduğu ve kırdığı rekorlara dair detaylar arama motorlarında sorgulanmaya başladı. İşte Halis Karataş'a dair merak edilenler...

HALİS KARATAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? HALİS KARATAŞ'IN LAKABI NEDİR?

2 Ekim 1972 yılında Sivas Gürün'de dünyaya gelen Halis Karataş, çocukluk çağında futbola ilgi duyuyordu. Jokey olmasının temel sebebi ise babası ve ağabeyinin atçılıkla uğraşmasıydı. Ailesi jokey olmasını istemedi fakat o 14 yaşında jokeylik için ilk adımını attı ve jokeyliğe başladı.

Karataş, binicilik sektörüne girdikten bir süre sonra eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın kızı Begüm Atman ile dünyaevine girmiştir. 2014 yılında eşi Begüm Atman Karataş vefat etmiştir ve Karataş'ın bu evlilikten Azra ve Özdemir adında iki çocuğu bulunmaktadır.

Yarışseverlerin 'Sihirbaz' lakabıyla tanıdığı Halis Karataş, 6 Ağustos 2016'ya kadar bindiği 21028 at ile 5740 birincilik kazanmıştır. Kariyeri boyunca 6 defa Gazi Koşusu şampiyonluğu yaşamıştır.

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Özdemir Atman'ın sahip olduğu Bold Pilot isimli tayla 1996 yılında Gazi Koşusunu 2.26.22 derece ile kazanarak pist rekoru kırmıştır.

Halis Karataş, 2009 yılında düzenlenen Enternasyonel Yarış Festivali'nde özel Malazgirt koşusunu da kazandı. 21 Temmuz 2019'a kadar bildiği 520 farklı at ile 165 şampiyonluk yaşayan Halis Karataş, 20 Temmuz 2012 tarihinde 7 koşuda 1. olarak bu alanda 6 koşu kazanan jokey Dede Mutlu'dan rekorunu almıştır.

Kariyeri boyunca 6 Gazi Koşusu şampiyonluğu yaşayan Halis Karataş, 2006'da kazandığı Gazi Koşusu sonrasında hakkında şike ve adam yaralama suçları iddialarının gündeme gelmesi üzerine basın toplantısı düzenleyerek haberlerin gerçek dışı ve kötü niyetli olduğunu belirterek hakkında iddialarda bulunan şahsı 5-6 kez gördüğünü söylemiştir.

96. Gazi Koşusu'nda Halis Karataş, Final Dance safkanla katılacak ve performansını sergileyecek.

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