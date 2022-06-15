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FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ BRUMA KİMDİR?

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonunda şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sarı-lacivertliler bir dönem Galatasaray forması da giyen Portekizli futbolcu Bruma'yı kadrosuna kattı. Sarı-lacivertliler Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile Bruma'nın kiralaması konusunda anlaşma sağlandığını açıkladı. Peki Fenerbahçe'nin yeni transferi Bruma kimdir? İşte detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2022 Çarşamba 09:00
FENERBAHÇE'NİN YENİ TRANSFERİ BRUMA KİMDİR?

Fenerbahçe transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor.

Sarı-lacivertliler PSV Eindhoven forması giyen Bruma'yı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Kulübümüz Armindo Tué Na Bangna'nın kiralık olarak transferi için PSV Eindhoven Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Futbolcu; görüşmeleri yapmak, sağlık kontrolünden geçmek ve süreci ilerletmek üzere İstanbul'a gelecektir." ifadelerine yer verildi.

BRUMA KİMDİR?

Bruma tam adı ile Armindo Tue Na Bangna 24 Ekim 1994 yılında Gine'nin Bissau şehrinde dünyaya geldi. Kanat pozisyonunda oynayan Portekizli milli futbolcu PSV'de forma giyiyor. 1. 73 metre boyundaki Bruma futbola 2004 yılında başladı. Bruma 2004-2007 yılları arasında Uniao Bissau futbol takımı alt yapısında oynadı. Portekizli futbolcu Bruma 2007- 2012 yıllarında Sporting futbol takımında top koşturdu. Başarılı performansı ile ilgi çeken Bruma Portekiz milli takımında da oynadı.

Portekizli futbolcu Bruma 3 Eylül 2013 tarihinde Galatasaray'a 10 milyon Euro karşılığında transfer oldu. 20 numaralı formayı giyen Bruma Galatasaray- Antalyaspor lig maçında ilk defa Galatasaray forması giydi. Bruma 2013-2014 sezonunda Gaziantepspor'a yarım sezonluk olarak kiralandı.

Galatasaray'ın ilk döneminde oldukça başarılı bir sezon geçiren Bruma 2014-2015 sezonunda da Galatasaray ile sözleşme yeniledi. Kamp döneminde performansını yükselten Bruma ikinci sezon Galatasaray'daki ilk golünü Çaykur Rizespor'a karşı kaydetti.

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Portekiz milli takımında da oynayan başarılı futbolcu Bruma 2012- 2013 sezonunda Sporting futbol takımında top koşturdu. Sporting futbol takımında başarılı bir sezon geçiren Bruma 2013- 2017 yılları arasında Galatasaray'da top koşturdu.

Bruma geçtiğimiz sezon PSV Eindhoven forması ile 46 maçta 10 gol 4 asistlik performans sergiledi.

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