Haberler Kimdir SURVIVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR? Survivor Barış kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2022

SURVIVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR? Survivor Barış kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2022

Survivor yarışmasında sergilediği performansla ünlenen isimler arasında yer alan başarılı isim Barış Murat Yağcı, sosyal medyada gündem oldu. Survivor All Star 2022 yarışmasında yer alacak olan Barış Murat Yağcı ile ilgili bilgiler araştırılıyor. Peki, Barış Murat Yağcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 09:32 Güncelleme Tarihi: 03 Mayıs 2022 Salı 10:02
SURVIVOR BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR? Survivor Barış kaç yaşında, nereli? Survivor All Star 2022

Survivor 2022 All Star'ın kadrosu açıklandı. Bir dönem yarışmada oldukça etkili olan Barış Murat Yağcı, kadroda yer alan isimler arasında yer aldı. Gelecek sezon Survivor kadrosunda yer alacak olan Barış Murat Yağcı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Barış Murat Yağcı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Mesleği ne?

👉 BARIŞ MURAT YAĞCI KİMDİR? KAÇ YAŞINDA? NERELİ? MESLEĞİ NE?

Barış Murat Yağcı, 21 Ocak 1991'de İzmir'de doğdu. Birce Akalay'ın kuzenidir. Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası ilişkiler bölümünden mezun olmuştur. Yağcı, ikinci üniversite kapsamında Anadolu Üniversitesi Spor yönetimi bölümünde eğitimine devam etmektedir. Anadolu Efes Spor Kulübü'nde profesyonel olarak basketbol oynadı. Ancak sakatlandıktan sonra spor hayatına devam edemedi. Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır. Best Model of Turkey adlı yarışmaya katılıp "Best Fotomodel" seçildikten sonra yapımcılar tarafından keşfedilmiştir. İlk oyunculuk deneyimini, 2014 yılında yayımlanmış olan Kocamın Ailesi adlı dizide Akın karakterini canlandırarak yaşadı. 1,92 boya sahip olan Barış Murat Yağcı, 88 kilo ağırlığındadır.

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