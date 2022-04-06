NESLİHAN ATAGÜL KİMDİR? NESLİHAN ATAGÜL HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Neslihan Atagül Doğulu, oyunculuk hayatına ilk kez 2006 yılında Yaprak Dökümü dizisinde Deniz karakteriyle adım attı.

Yine 2006 yılında İlk Aşk filminde oynadı ve bu film ile Altın Koza Film Festivali'nde 'Umut Veren Genç Kadın Oyuncu' ödülüne layık görüldü.

Neslihan Atagül, 18 Kasım 2011 tarihinde Atv'de yayına başlayan, senaristliğini ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı ilk dizi çalışması olan 'Hayat Devam Ediyor' adı dizide, Fikret Kuşkan, Menderes Samancılar gibi usta oyuncular ile rol aldı.

Neslihan Atagül, 2012 yılında otobüslerin uğradığı bir mola yerinde çalışan iki gencin öyküsünü anlatan Araf filmide Zehra rolüne hayat verdi.

Atagül, 2013 yılında Peyami Safa'nın Fatih Harbiye romanından uyarlanan ve yönetmenliğini Sadullah Çelen'in yaptığı, başrollerini Kadir Doğulu ile paylaştığı Fatih Harbiye adlı televizyon dizisinde oynadı.

Yetenekli oyuncu, 2015 yılında senaryosunu Levent Kazak'ın yazdığı, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı 'Senden Bana Kalan' adlı sinema filminde Ekin Koç ile başrolü paylaşırken Zeynep Kankonde ve Wilma Elles gibi oyuncular da eşlik etti.

Ekim 2015 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan, yönetmenliğini Hilal Saral'ın yaptığı başrollerinde Burak Özçivit'in oynadığı Kara Sevda adlı dizide Zerrin Tekindor ve Kaan Urgancıoğlu ile beraber oynadı.

Neslihan Atagül, 2016 yılında Pantene markasının reklam yüzü oldu. Aynı yılın eylül ayında aynı markanın bir reklam filminde daha yer aldı. Aksiyon sahnelerinin yer aldığı reklam filmi Madrid'de çekildi.

Oyunculuk kariyeri boyunca, Tokyo Uluslararası Film Festivali'nde 'En İyi Kadın Oyuncu', Akademi Ödülü de dahil olmak üzere, performansları için çok sayıda ödül ve övgü aldı.

NESLİHAN ATAGÜL'ÜN FİLMLERİ

2006 - İlk Aşk-Bahar

2011 - Araf-Zehra

2015 - Senden Bana Kalan-Elif

NESLİHAN ATAGÜL DİZİLERİ

2006 - 2010 Yaprak Dökümü-Deniz

2011 - Canım Babam-Pınar

2011 - 2012 Hayat Devam Ediyor-Şirin Bakırcı

2013 - 2014 Fatih Harbiye-Neriman

2015 - 2017 Kara Sevda-Nihan Sezin (Soydere)

2019 Sefirin Kızı