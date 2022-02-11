Haydar Dümen kimdir? Nerelidir? Haydar Dümen'in hayatına ve kariyerine dair bilgiler...

Gazete yazarı Haydar Dümen'in vefat etmesinin ardından gelen haber, medya camiası başta olmak üzere sevenlerini derinden üzdü. Bu acı haberle birlikte Dümen'in hayatına ilişkin ayrıntılar merak konusu oldu... İşte Dümen'in yaşamına ve kariyerine dair bilgiler...



HAYDAR DÜMEN KİMDİR?



Uşak'ın İkisaray köyünde doğmuştur. Afyon Lisesi'nden 1948 yılında mezun olan Dümen, İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Şubat 1955 yılında mezun olmuş, 1958'de nöropsikiyatri uzmanı olmuştur. 25 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli olmuş ve yazı çalışmalarına ağırlık vermiştir.

Haydar Dümen, 23 kitap yazmıştır.

Koronavirüsüne yakalanan ve 31 Ocak 2022 tarihinden beri tedavi gören Dümen, 10 Şubat 2022 tarihinde hayatını kaybetti.