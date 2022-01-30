Galatasaray'ın yeni transferi Inaki Pena kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi takımlarda oynadı? İşte yanıtı

Galatasaray'ın 2021-2022 sezonu ocak ayı transfer döneminde renklerine bağladığı İspanyol kaleci Inaki Pena'nın kariyeri merak konusu oldu. Peki, Inaki Pena kimdir?

🤔INAKI PENA KİMDİR? 👤KAÇ YAŞINDA? NERELİ?🌎

2 Mart 1999 tarihinde İspanya'da dünyaya gelen Inaki Pena, kariyerine Villarreal altyapısında başladı. Daha sonra Barcelona altyapısına geçen genç kaleci sırasıyla Katalan devinin U16, U18, U19 ve B takımlarında forma giydi. Son olarak Barcelona B takımının kalesini koruyan Inaki Pena, Galatasaray'a kiralandı. 22 yaşındaki eldivenin Barcelona ile olan sözleşmesi 2023 yılında sona eriyor. Bu sezon 9 maça çıkan Pena, 4 maçını gol yemeden tamamladı. Güncel piyasa değeri 3 milyon euro civarında olan genç file bekçisi, İspanya'nın alt yaş milli takımlarının da kalesini korudu. Inaki Pena, 1.84 cm boyunda...