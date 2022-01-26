Haberler Kimdir Tiquinho kimdir? Yaşı kaç ve hangi ülkede doğdu? Kariyeri, oynadığı takımlar ve mevkisi...

Tiquinho kimdir? Yaşı kaç ve hangi ülkede doğdu? Kariyeri, oynadığı takımlar ve mevkisi...

Tiquinho Soares transfer gündeminin gözde oyuncuları arasında yer alıyor. Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Tiquinho Soares için temaslarını sürdürüyor. Peki sarı-lacivertlilerin kadrosuna katmak istediği Tiquinho kimdir? Kaç yaşında ve nereli? Kariyeri, oynadığı takımlar ve mevkisi ne? İşte merak edilen tüm detaylar...

Kimdir Haberleri Giriş Tarihi: 26 Ocak 2022 Çarşamba 11:30
Tiquinho kimdir? Yaşı kaç ve hangi ülkede doğdu? Kariyeri, oynadığı takımlar ve mevkisi...

Fenerbahçe'nin transfer listesinde bulunan Tiquinho Soares, son zamanlarda arama motorlarında aratılıyor. Peki sarı-lacivertlilerin gündemindeki Tiquinho Soares kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Tiquinho Soares ile ilgili bilinmesi gereken tüm detaylar...

👉Tiquinho Soares 17 Ocak 1991 tarihinde Brezilya'da doğdu. Santrfor mevkisinde forma giyen 1.87 boyundaki futbolcunun kulübü Olympiakos ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Kulüp kariyerinde 248 maça çıkan 31 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmalarda 100 gol ve 25 asist kaydetti.

Kariyerine Brezilya Ligi'nde başlayan golcü futbolcu, Porto, Nacional, Guimares gibi takımların formasını giydi.

Tiquinho Soares'in Transfermarkt'daki güncel değeri 6 milyon euro olarak gösteriliyor.

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