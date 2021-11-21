Remy Cabella kimdir? Remy Cabella nereli ve kaç yaşında? Hangi takımda oynuyor?

Son dönemde ismi Süper Lig kulüpleriyle anılan Remy Cabella, arama motorlarında en çok araştırılan futbolcuların başında geliyor. Yıldız isim hakkında pek çok futbolsever araştırma yapıyor. Peki, Remy Cabella kimdir? Remy Cabella kaç yaşında, nereli ve hangi takımda oynuyor? İşte tüm bu soruların cevapları...

REMY CABELLA KİMDİR ❓

8 Mart 1990 tarihinde Fransa'nın Ajaccio kentinde dünyaya gelen Remy Cabella, futbola ülkesinin Ajaccio takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Montpellier, Arles, Newcastle United, Marsilya ve St. Etienne'de oynayan 31 yaşındaki Fransız yıldız, son 3 sezondur Rus ekibi Kransnodar'da forma giyiyor.

Asıl mevkisi 10 numara olan Cabella, Fransa Milli Takım formasını da 4 kez terletti.

Cabella bu sezon 15 maçta forma giyerken, 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi.