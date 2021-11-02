MasterChef Türkiye'nin başarılı yarışmacılarından olan Emre Büber'in hayatı pek çok MasterChef izleyicisi tarafından merak ediliyor. Peki, Masterchef Emre Büber kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Boyu ve kilosu kaç? İşte detaylar...

MASTERCHEF EMRE BÜBER KİMDİR?

Emre Büber, 26 yaşında ve aslen Konya Bozkırlıdır. Lise eğitimini Açık öğretim lisesinde tamamlayan Emre Büber, 2015'de Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu'nda Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığından mezun oldu. Ailesinden dedesi 1969'da Avusturya'ya gitmiştir. Emre de Avusturya'da doğmuştur ancak 12 yaşında Türkiye'ye gelip okuluna devam etmiştir.

MASTERCHEF EMRE VEDA ETTİ!

Yarışmanın favori yarışmacılarından biri olan Emre Büber, MasterChef'e veda eden isim oldu.