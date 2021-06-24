Son dakika haberi: Osman Gazi'nin eşi Rabia Bala Hatun kimdir? Bala Hatun'un çocuğu var mı? Bala Hatun'un çocuğunun adı nedir? İşte ayrıntılar...

ATV'de yayınlanan Kuruluş Osman dizisinin bölümleri yayınlandıkça Rabia Bala Hatun'un hayatı da merak edilmeye başlandı. Rabia Bala Hatun'un dizide hamile olmasının ardından çocuğu araştırılıyor. Peki, Bala Hatun'un çocuğu kimdir?
BALA HATUN KİMDİR? BALA HATUN'UN ÇOCUĞU KİMDİR?
Osman Gazi'nin eşi olan Rabia Bala Hatun, Osmanlı Devleti'nin önemli şahsiyetlerinden Şeyh Edebali ve Ildız Hatun'un kızıdır. Bala Hatun'un hakkında çok fazla bilgi bulunmasa da Alaeddin adında bir çocuğu olduğu bilinmektedir. Alaeddin Paşa, Osmanlı Devleti'nin ilk veziridir. 1324 tarihinde vefat eden Rabia Bala Hatun'un mezarı, Bilecik'te babası Şeyh Edebali'nin türbesinin yanındadır.