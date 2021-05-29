Altın madalyayı aldı! Ayşe Begüm Onbaşı kimdir? Kaç yaşında? Nereli? İşte başarıları...

Azerbaycan'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda 21.850 puan topladığı performansıyla altın madalyaya uzanmayı başardı. Arama motolarında sık sık araştırılan isimler arasında yerini aldı. Peki, Ayşe Begüm Onbaşı kimdir? Ayşe Begüm Onbaşı kaç yaşında, nerelidir?

AYŞE BEGÜM ONBAŞI KİMDİR?

9 Aralık 2001 tarihinde Akhisar, Manisa'da doğan genç sporcu, 3 yaşında jimnastiğe başladı. 7 yaşına girdiğinde profesyonel sporcu oldu. 11 yaşında ise ilk defa milli olan Ayşe Begüm Onbaşı birçok farklı yaş kategorisinde 60'ı aşkın madalya kazandı.

Dünya çapındaki ilk başarısını 12-14 yaş kategorisinde dünya üçüncüsü olarak kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, 2016 yılında 15 yaşındayken Güney Kore'de düzenlenen '14. Dünya Aerobik Jimnastik Şampiyonası'nda 15-17 yaş kategorisinde altın madalya kazandı.

2019 yılında Portekiz'in Cantanhe şehrinde düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Kupası'nda 'Büyükler Tek Kadın Kategorisi'nde ilk kez yarışan Ayşe Begüm Onbaşı burada da altın madalya kazandı.

Son olarak Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen şampiyona'da mücadele eden Milli sporcumuz Ayşe Begüm Onbaşı, 21.850 puan topladığı performansıyla altın madalyaya uzanmayı başardı.