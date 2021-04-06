Fenerbahçe efsanesi Alex De Souza antrenör oldu! Alex De Souza kimdir? Kaç yaşında? Hayatı ve kariyeri...

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, antrenörlük kariyerine resmen başladı. Brezilyalı oyuncu, ülkesinin dev ekiplerinden Sao Paulo ile sözleşme imzaladı. Alex, 20 yaş altı takımının antrenörü olarak görev yapacak.

ALEX DE SOUZA KİMDİR?

Alexsandro de Souza, kısaca Alex 14 Eylül 1977 yılında Curitiba, Brezilya'da dünyaya geldi. Orta saha mevkiinde oynayan Brezilyalı yıldız futbolcu. Brasileiro Série A ekiplerinden Coritiba'da ve Süper lig ekiplerinden Fenerbahçe'de 10 numaralı formayı giymiştir. Profesyonel futbol kariyerine 1995 yılında Brezilya Série A takımlarından Coritiba'da başladı. 2 sene boyunca burada forma giyen Alex, kariyerini 1997 yılından itibaren aynı ligin takımlarından olan Palmeiras'ta devam ettirdi. Brezilya millî takımındaki ilk maçını 23 Eylül 1998 yılında Yugoslavya'ya karşı oynadı. 2000 ile 2001 yılları arasında önce Flamengo sonra Cruzeiro takımlarına gittikten sonra tekrar Palmeiras'a döndü. 2001 yılının temmuz ayında Parma'ya 8 milyon € karşılığında transfer oldu. 6 ay süren Parma kariyerinde herhangi bir resmî maçta forma giymedi ve 2002 Ocak ayında 4 Milyon € karşılığnda Cruzeiro'ya transfer oldu. 20 Haziran 2004 tarihinde 5 milyon € karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'de geçirdiği 8 yılda takımı 3 Süper Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa kazandı. Alex bu sürede 2 defa gol kralı oldu. 2007-2008 sezonu Şampiyonlar Ligi'nde asist kralı olma, Süper Lig'de 100'ler kulübü girme, asist kralı olma başarılarına sahiptir. 2012 yılında futbola başladığı Coritiba takımına geri döndü. 19 Şubat 2014 tarihinde, 1000. maçına çıktı. 3 Ağustos 2014 tarihinde, aralık ayında Bahia ile oynanacak son lig maçının ardından futbolu bırakacağını açıkladı. 7 Aralık 2014 Pazar günü Bahia maçı ile profesyonel etkin futbol hayatını sonlandırmıştır. Futbola 2021 Sao Paulo B takımı teknik direktörü olarak geri dönmüştür.