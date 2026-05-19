'Lig tescil edilmemeli'

Kayserispor, yaptığı sert açıklamayla Türk futbolunda devam eden soruşturmalara ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Sarı-kırmızılı kulüp, 2025-26 sezonunun mevcut haliyle tescil edilmemesi gerektiğini savunurken; puan silme ve ligden düşürme dahil olmak üzere ağır sportif yaptırımların uygulanması çağrısında bulundu. Yapılan açıklamada, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalara dikkat çekilirken, bazı kulüp başkanları ve yöneticileri hakkında tutuklama kararları verildiğini hatırlattı.