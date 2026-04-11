Ziraat Türkiye Kupası
Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe'den Tedesco'ya flaş yanıt!

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe'den Tedesco'ya flaş yanıt!

Kayserispor cephesinden Tedesco’ya sert yanıt geldi. “Küçük takım” benzetmesini saygısızca bulan Moe, Kayserispor’un büyük ve gururlu bir camia olduğunu vurgulayarak Fenerbahçe teknik direktörünün bu ifadelerinin yakışık almadığını söyledi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Nisan 2026 00:20
Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe'den Tedesco'ya flaş yanıt!

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Moe , Fenerbahçe'ye karşı topu kazanıp, iyi pas yapıp onları zorlamak istediklerini belirterek "Bunu kısmen yaptık. Birlikte kaldık. Sondaki gol açıkçası bizi bozdu. İçeri gol yemeden girebilseydik, ikinci yarı bizim için işler daha iyi olabilirdi." dedi.

Fenerbahçe'nin bugün iyi oyun sergilediğini dile getiren Moe, "Fenerbahçe iyi takım. Bugün de iyi oynadılar. Bizden daha fazla şans yarattılar. Böyle basit goller yememek için çok çalışıyoruz. Tekrar ayağa kalkmamız gerekiyor. Bizim için önemli olan bu. Şansımız olduğunu düşünüyoruz ama kazanmaya başlamamız gerekiyor. Hayat bazen böyle. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Tedesco'nun basın toplantısındaki açıklamasında "küçük takım" benzetmesinin sorulması üzerine Moe, şunları kaydetti:

"Öncelikli Tedesco Türk futbolu hakkında daha çok şey öğrenmeli. Kayserispor küçük bir takım değil. Kayseri küçük bir şehir değil. Büyük bir takım ve gururlu bir şehir. Sadece tabelaya ya da puan tablosuna bakarak konuşmak Fenerbahçe'nin teknik direktörü olan birine yakışmaz. Bunu saygısızca buluyoruz. Fenerbahçe söyledikleri kadar büyük bir takım ise senelerdir bir şey kazanamamalarını bu sene sonlandırabilecekler mi? Onlar Fenerbahçe ile ilgilensinler biz Kayserispor ile ilgilenelim. İşimize bakalım." dedi.

