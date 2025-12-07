Kayseri Benes'le puanı kurtardı

Süper Lig'de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Eyüpspor, Kayserispor'u ağırladı. İlk yarıda 31'de Legowski'nin şutunu kaleci Bilal müthiş kurtardı. İkinci yarıya hızlı başlayan eflatun-sarılılar, 51'de Emre'nin golüyle öne geçti. 56'da Onugkha, penaltı noktası üzerinde kötü bir vuruşla takımını golden etti. 70'te bu sefer, geçen hafta Rize'de galibiyeti getiren golü atan Benes, yine güzel bir şutla beraberliği sağladı ve maçın sonucunu ilan etti: 1-1. Kayserispor'da kaleci Bilal Bayazit, Eyüpspor karşısında 6 kurtarışa imza atarak, takımının puan almasında büyük bir pay sahibi oldu.

DJALOVİC: YEDİĞİMİZ GOL OFSAYTTI

Kayserispor hocası Djalovic, Eyüp karşısında karakterli oynadıklarını söyledi. Djalovic, "Yediğimiz golde ofsayt vardı. Son 2 deplasmanda 4 puan fena değil ama galibiyet için gelmiştik" dedi.