Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic, Gaziantep FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Pes etmeden mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Kasım 2025 Cumartesi 18:52
Radomir Djalovic: Pes etmeden mücadeleye devam edeceğiz

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor evinde Gaziantep FK'ya 3-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Radomir Djalovic Gaziantep FK'yı tebrik ederek, "Bugün ilk 35 dakikada bizim 3-4 tane pozisyonumuz vardı. Farkı oluşturan rakibimizin ilk golü bulması ve bizim girdiğimiz pozisyonları değerlendiremememiz oldu. Penaltıyla ve ofsayt yaptırmaya çalışırken geçişteki yediğimiz aptalca golle 2-0 geriye düştük. İkinci yarıda çift forvete geçtik. Oyun anlamında bazı değişiklikler yaptık. Rakibimiz yine geçişten üçüncü golü buldu ve maçı bitirdiler. Futbol böyle bir oyun. Eğer ilk golü biz atmış olsaydık belki sezonun içerisinde oynadığımız en iyi maçlardan biri diye konuşacaktık. Ne yazık ki bugün mağlubiyetle ayrılıyoruz. Zor bir durumdayız. Bunun farkındayız. Ancak pes etmeden mücadeleye devam edeceğiz. Çalışmamız gerekiyor. Yapmamız gereken tek şey çalışıp, önümüzdeki maçlara bakmak" ifadelerini kullandı.

