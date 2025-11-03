Kayseri nihayet

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Ligde alt sıraları yakından ilgilendiren maçta Kayserispor, K.Paşa'yı evinde 3-2 yenerek, bu sezon ilk kez kazandı. İlk yarısı 2-1 Kayserispor'un üstünlüğüyle biten müthiş maçta, ikinci yarı gol düellosuna sahne oldu. 67'de Kubilay, eşitledi. 81'de Tuci, Kayseri ekibini tekrar öne geçirdi: 3-2. 90+5'te Kubilay'ın gollük kafasını müthiş bir refleksle kurtaran kaleci Onurcan, takımını adeta ipten aldı.