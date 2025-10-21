CANLI SKOR ANA SAYFA
Kayserispor Süper Lig'de son altı sezonun en kötü 9 haftasını yaşıyor!

Kayserispor, Süper Lig’de son altı sezonun en kötü başlangıcını yaptı. İlk 9 haftada galibiyet alamayan sarı-kırmızılılar, sadece 5 puan toplayarak –14 averajla ligin dibine demir attı. İşte detaylar...

Kayserispor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ekim 2025 Salı 14:40
Kayserispor, Süper Lig'de son 6 sezonun en kötü dönemini yaşıyor.

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, bir türlü kötü gidişe 'dur' diyemiyor. Teknik direktör değişikliği de yapan sarı kırmızılılar, galibiyete hasret kaldı. Kayserispor son 6 sezonun en kötü ilk 9 haftasını yaşıyor. 2020-2021 sezonunun ilk 9 haftasında 2 galibiyet, 2 beraberlik, 5 yenilgi neticesinde 8 puan toplayan Kayserispor, 2021-2022 sezonunda 11 puan, 2022-2023 sezonunda 13 puan, 2023-2024 sezonunda 13 puan, 2024-2025 sezonunda da 8 puan topladı.

Kayserispor, bu sezon oynadığı 9 maçta ise hiç kazanamazken sadece 5 puan hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılar, -14 ile de bu sezon en kötü averaja sahip oldu.

2
